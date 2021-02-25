Диплома о высшем образовании недостаточно. Кто сможет стать профессиональным экскурсоводом?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск» и Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков». Екатерина Забенько, ведущая:

Мы сейчас с вами говорили о профессионализме экскурсовода. Я знаю, что вы аттестуете молодых, начинающих гидов. Есть разница – об этом позже. Как вы оцениваете их подготовку? Вам забавно, когда они пытаются как нечто эксклюзивное выдать то, что вы узнали еще 20-30 лет назад, или вы стараетесь им помочь, поддержать, что-то рассказать, дать советы? Или сразу видите, где человек не сможет работать в этой сфере?

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

К сожалению, в последнее время подготовка соискателей стала слабее. Возможно, это связано с возросшей популярностью на профессию. Многие считают, что это будут легкие деньги. Студенты старших курсов, неподготовленные люди. Раньше большой процент проходил через курсы, обучался профессионально 5-6 месяцев либо приходил с базовым историческим образованием, методическим. А сейчас люди идут абсолютно неподготовленные. К сожалению, для многих из них это открытие – терминология, методика, историческая фактура. Многие считают, что зная набор исторических фактов, они могут стать экскурсоводами. На самом деле, это ошибка, это не так, и придется достаточно много их потом шлифовать, им самим придется работать, чтобы стать профессионалами. Знание языка или какого-то факта не делает человека экскурсоводом. Прямо сейчас у нас идет аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Екатерина Забенько:

Какое количество соискателей, и сколько из них получит аттестат? Сергей Бусько:

Каждый раз по-разному, в зависимости от того, какие соискатели. Есть те, кто приезжает группой студентов. Например, из Витебского университета. Екатерина Забенько:

Какое количество людей на данный момент, в период пандемии, напуганы тем, что они в такой ситуации могут остаться без профессии?

Сергей Бусько:

Немного. Аттестация проходит раз или два в месяц, в зависимости от заполняемости листа ожидания. По Положению об аттестации она проходит ежемесячно. По сути, каждый месяц есть возможность сдать испытание и стать экскурсоводом. Если вы захотите, мы в следующем месяце можем вас с удовольствием послушать. Диплом о высшем образовании, искреннее желание – и мы с вами встретимся на тестировании, а потом на собеседовании. Сейчас, конечно, цифры будут меньше. Многие в условиях пандемии не знают, что будет завтра. 2020 год многих заставил задуматься, что они будут делать в этом Минске в перспективе. Многие задумываются о более денежной работе, ищут для себя новые ниши. Кто-то смотрит в другую сторону, едет осваивать еще больший город, может, столицу Российской Федерации, кто-то остается здесь и ищет другую, дистанционную форму занятости. Но спрос по-прежнему есть. Он, конечно, стал меньше. Если мы берем 2014 год, когда был чемпионат мира по хоккею, была первая стадия бума, 2014-2019 год, да, аттестации шли массово, группы были большие, курсы были заполнены. Сейчас это, скорее, ручеек, потому что 2020 год изменил многое. Екатерина Забенько:

Алексей Юрьевич, вы не переживаете за сферу? Есть на данный момент, с кем работать? Не волнуетесь ли вы, что через какое-то время хороших экскурсоводов не останется?

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Это проблема. Не количество – качество подготовки экскурсоводов, сами экскурсоводы, квалификация должна соответствовать городу. Не каждый простой смертный может пойти. Экскурсовод – это призвание. И это не просто выучил контрольный текст экскурсии – ты постоянно совершенствуешься. Екатерина Забенько:

То есть, когда ты получил образование, ты его не получил – продолжаешь каждый день пытаться почерпнуть для себя новые знания, чтобы быть интересным? Сергей Бусько:

Вы можете много знать, но ступор перед людьми. У вас могут быть абсолютно разные люди. Может быть группа бабушек-пенсионерок 1929 года рождения, которые хотят все знать и будут хватать вас за руки. Екатерина Забенько:

Я уверена, что это ваша любимая категория.