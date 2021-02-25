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Диплома о высшем образовании недостаточно. Кто сможет стать профессиональным экскурсоводом?

25 февраля 2021 16:55
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск» и Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков».

Екатерина Забенько, ведущая:
Мы сейчас с вами говорили о профессионализме экскурсовода. Я знаю, что вы аттестуете молодых, начинающих гидов. Есть разница об этом позже. Как вы оцениваете их подготовку? Вам забавно, когда они пытаются как нечто эксклюзивное выдать то, что вы узнали еще 20-30 лет назад, или вы стараетесь им помочь, поддержать, что-то рассказать, дать советы? Или сразу видите, где человек не сможет работать в этой сфере?

Диплома о высшем образовании недостаточно. Кто сможет стать профессиональным экскурсоводом?-1

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:
К сожалению, в последнее время подготовка соискателей стала слабее. Возможно, это связано с возросшей популярностью на профессию. Многие считают, что это будут легкие деньги. Студенты старших курсов, неподготовленные люди. Раньше большой процент проходил через курсы, обучался профессионально 5-6 месяцев либо приходил с базовым историческим образованием, методическим. А сейчас люди идут абсолютно неподготовленные. К сожалению, для многих из них это открытие терминология, методика, историческая фактура. Многие считают, что зная набор исторических фактов, они могут стать экскурсоводами. На самом деле, это ошибка, это не так, и придется достаточно много их потом шлифовать, им самим придется работать, чтобы стать профессионалами. Знание языка или какого-то факта не делает человека экскурсоводом. Прямо сейчас у нас идет аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Екатерина Забенько:
Какое количество соискателей, и сколько из них получит аттестат?

Сергей Бусько:
Каждый раз по-разному, в зависимости от того, какие соискатели. Есть те, кто приезжает группой студентов. Например, из Витебского университета.

Екатерина Забенько:
Какое количество людей на данный момент, в период пандемии, напуганы тем, что они в такой ситуации могут остаться без профессии?

Диплома о высшем образовании недостаточно. Кто сможет стать профессиональным экскурсоводом?-4

Сергей Бусько:
Немного. Аттестация проходит раз или два в месяц, в зависимости от заполняемости листа ожидания. По Положению об аттестации она проходит ежемесячно. По сути, каждый месяц есть возможность сдать испытание и стать экскурсоводом. Если вы захотите, мы в следующем месяце можем вас с удовольствием послушать. Диплом о высшем образовании, искреннее желание – и мы с вами встретимся на тестировании, а потом на собеседовании. Сейчас, конечно, цифры будут меньше. Многие в условиях пандемии не знают, что будет завтра. 2020 год многих заставил задуматься, что они будут делать в этом Минске в перспективе. Многие задумываются о более денежной работе, ищут для себя новые ниши. Кто-то смотрит в другую сторону, едет осваивать еще больший город, может, столицу Российской Федерации, кто-то остается здесь и ищет другую, дистанционную форму занятости. Но спрос по-прежнему есть. Он, конечно, стал меньше. Если мы берем 2014 год, когда был чемпионат мира по хоккею, была первая стадия бума, 2014-2019 год, да, аттестации шли массово, группы были большие, курсы были заполнены. Сейчас это, скорее, ручеек, потому что 2020 год изменил многое.

Екатерина Забенько:
Алексей Юрьевич, вы не переживаете за сферу? Есть на данный момент, с кем работать? Не волнуетесь ли вы, что через какое-то время хороших экскурсоводов не останется?

Диплома о высшем образовании недостаточно. Кто сможет стать профессиональным экскурсоводом?-7

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Это проблема. Не количество качество подготовки экскурсоводов, сами экскурсоводы, квалификация должна соответствовать городу. Не каждый простой смертный может пойти. Экскурсовод это призвание. И это не просто выучил контрольный текст экскурсии ты постоянно совершенствуешься.

Екатерина Забенько:
То есть, когда ты получил образование, ты его не получил продолжаешь каждый день пытаться почерпнуть для себя новые знания, чтобы быть интересным?

Сергей Бусько:
Вы можете много знать, но ступор перед людьми. У вас могут быть абсолютно разные люди. Может быть группа бабушек-пенсионерок 1929 года рождения, которые хотят все знать и будут хватать вас за руки.

Екатерина Забенько:
Я уверена, что это ваша любимая категория.

Диплома о высшем образовании недостаточно. Кто сможет стать профессиональным экскурсоводом?-10

Сергей Бусько:
Да, они великолепные. Возьмите детей, седьмой класс. Попробуйте обратить внимание семиклассников в количестве 30 человек, которые после вас хотят в McDonald’s.

Екатерина Забенько:
Или иногда вместо вас хотят в McDonald’s.

Сергей Бусько:
Может, и параллельно с вами будут с удовольствием туда идти. Для многих, кто считает, что он знает фактуру или иностранный язык, потом будет небольшой стресс просто банально поработать с этими людьми. Разные люди, разная погода: -15, -18, +30. И попробуйте это все адаптировать. Пробка на проспекте, мы же большой город, любая форс-мажорная ситуация.

Екатерина Забенько:
А кто занимает пробку на проспекте?

Сергей Бусько:
Гости города.

«Часть коллег – это профессиональные историки, краеведы». Откуда экскурсоводы узнают факты, которых нет в интернете? Подробности в материале.

# Профессии # общество # Сергей Бусько # Алексей Русакевич # Екатерина Забенько # Фотофакт

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