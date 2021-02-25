«Для этого подходит бельгийская овчарка». Всё о подготовке собак к Армейским международным играм

Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?

Есть собаки, которых готовят исключительно для участия в соревнованиях. Тогда дрессировка четвероногого заточена под определенные нормативы.