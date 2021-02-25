«Для этого подходит бельгийская овчарка». Всё о подготовке собак к Армейским международным играм
Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?
Есть собаки, которых готовят исключительно для участия в соревнованиях. Тогда дрессировка четвероногого заточена под определенные нормативы.
Александр Давыдов, старший инструктор – начальник специальной группы специального отделения Кинологического центра Вооруженных Сил:
Щенок бельгийской овчарки, пять месяцев, Немо. Взял для себя, для подготовки в дальнейшем в спортивную команду, которая будет в рамках Армейских международных игр. Почему эту собаку выбрал? Потому что именно эта порода более подвижна, более энергична, немного проще поддается дрессировке. Лучше подходит для таких спортивных соревнований. При отборе собаки для данных соревнований нужно, чтобы у собаки была ярко выражена мотивация, например, игра с любым предметом. На данный момент с этим песиком мы развивали социализацию, потому что это немаловажно, чтобы не отвлекалась на посторонние раздражители, на предметы, чтобы развивалась хватка при любых обстоятельствах.
Собак в Кинологическом центре Вооруженных Сил кормят исключительно сухим кормом. Утверждают: из него собаки получают все необходимые витамины и микроэлементы.
Андрей Тисецкий, начальник курса подготовки специалистов и собак по специальным службам Кинологического центра Вооруженных Сил:
Сухой корм более удобен для применения служебным собакам в Вооруженных Силах, так как это повышает мобильность кинологических подразделений. Всегда кинолог может взять с собой определенное количество корма, чтобы собака могла выполнять любые задачи по предназначению в любой части территории.
Собака – лучший друг человека. Этот некогда дикий зверь плотно занял место в сердцах тысяч любителей четвероногих. Пес уже не только помощник по хозяйству, но и защитник, спасатель и поводырь. И все что этот пушистый друг просит от нас взамен – здоровое и полноценное питание, активный образ жизни и любовь.
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