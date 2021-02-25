«Нашёл украденную борсетку». Породы собак, которые хорошо проявили себя на службе

Новости Беларуси. Беларусь отметила 23 февраля, взрослых и юных защитников Отечества ждали подарки и поздравления. Особое внимание тем, кто несет службу в погонах, но о них будет сказано еще много слов, а мы посвятим время пушистым защитникам Отечества. Тем, для которых служба – вся жизнь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Как готовят собак к службе в армии и милиции? О чем важно помнить начинающим кинологам и просто собаководам?

В основном в милиции служат немецкие овчарки. Это самая универсальная порода. Иногда встречаются «бельгийцы». Считается, что они энергичнее и быстрее. В Борисовском питомнике сейчас проходит службу лишь одна бельгийская овчарка. Пса зовут Айз, ему 8,5 лет. Он самый старший в пушистой стае. Знает все базовые команды: сидеть, лежать, голос, лапу. И еще пару цирковых, как называет их хозяин. Пес действительно живчик, несмотря на возраст. Дома для своего хозяина (кинолога Сергея Маркова) Айз – лучший друг и второй ребенок. На работе – дисциплинированный сослуживец. К слову, до Айза у Сергея никогда не было собак. Дома держал в основном кошек.

Сергей Марков, милиционер-кинолог Борисовского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

Была у нас кража борсетки у человека в аптеке. Старый пенсионер покупал лекарства, поставил борсетку с большой суммой денег, у него украли. Мы по следу нашли сначала преступника, потом в лесу на обыске местности, где он спрятал, нашли эту борсетку. Все вернули пенсионеру, он благодарность писал. Вероника Сайко, корреспондент:

Какой собака должна быть по отношению к чужим людям: спокойной или сразу должна настораживаться и рычать?

Сергей Марков:

Я не могу сказать, как должно быть у кого-то, но моя собака к чужим осторожна. Если он будет бегать рядом, то он никого не тронет никогда без команды. Но если человек начинает пытаться контактировать со мной, тогда он проявит агрессию, покажет, что не надо, рыкнет на него.

И пусть небольшой размер Айза (по сравнению с тем же «немцем») не вводит вас в заблуждение. Пес с легкостью может обезвредить взрослого мужчину. К слову, об обезвреживании преступника. Защитный костюм дрессировщика, на котором отрабатывается команда «фас», весит 40 килограммов. Он настолько плотный, что его невозможно прокусить. Проверено на себе.