«Часть коллег – профессиональные историки, краеведы». Откуда экскурсоводы узнают факты, которых нет в интернете?

Новости Беларуси. На наши вопросы в студии «Большого города» отвечают Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск», и Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков». Екатерина Забенько, ведущая:

Сергей Иванович, вопрос на засыпку. Что делаем мы, туристы? Мы делаем «Ок, Google, как нам попасть туда-то и туда-то?». Ваша задача – предоставить людям факты, которые они не найдут в интернете. А теперь вопрос – откуда их берете вы, постоянно черпая новое для туристов?

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

Классические источники. Часть наших коллег – профессиональные историки, краеведы, географы, которые занимаются этим профессионально. Кто-то работает в архивах, кто-то занимается изысканиями. Если возьмете, например, Докшицы, то Костя Шиталь – кладезь информацию, если возьмете Лиду – Лавреш. Везде есть человек, который кладезь информации. В Минске в этом плане скорее коллективный разум, где каждый отвечает за свой сегмент. Сотни историков, десятки университетов, где проходит большой объем информации: монографии, источники, статьи. Екатерина Забенько:

Но чтобы выбрать этот изюм, сколько нужно перевернуть литературы. Сергей Бусько:

До 2019-2020 года у нас была прослойка профессиональных экскурсоводов – люди, которые работали только в этой сфере. Впервые за долгое время мы подошли к такому моменту, когда у нас появилась профессиональная среда – люди, которые не работают где-то еще. Допустим, 15 лет назад человек, который работает учителем в школе, в свободное время водит экскурсии на краеведческом уровне, как обзорная экскурсия. Но чтобы создавать уникальный продукт, человек должен быть профессиональным экскурсоводом и работать только экскурсоводом, потому что нельзя отработать смену в восемь часов и вечером разрабатывать новый маршрут. Так не получится.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Знаю многих экскурсоводов и знаю, что есть свободная минутка – книжечка, каминчик, на дачу. Я вспоминаю 2018-2019 год, и многие экскурсоводы – архив, Национальная библиотека. Мы даже дополняем ту же обзорную экскурсию по Минску какими-то новыми фактами. Так растут и развиваются. Екатерина Забенько:

Вас, в частности, можно чем-то удивить? Алексей Русакевич:

Я удивляюсь на каждой экскурсии, потому что экскурсовод работает, он не сидит на месте. Сергей Бусько:

У нас есть один экскурсовод по Минску – профессиональный фантазер, остальные работают по фактам. Екатерина Забенько:

Какие легенды, истории, проверенные годами, являются гарантом туристической привлекательности Минска?