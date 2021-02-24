«Часть коллег – профессиональные историки, краеведы». Откуда экскурсоводы узнают факты, которых нет в интернете?
Новости Беларуси. На наши вопросы в студии «Большого города» отвечают Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск», и Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков».
Екатерина Забенько, ведущая:
Сергей Иванович, вопрос на засыпку. Что делаем мы, туристы? Мы делаем «Ок, Google, как нам попасть туда-то и туда-то?». Ваша задача – предоставить людям факты, которые они не найдут в интернете. А теперь вопрос – откуда их берете вы, постоянно черпая новое для туристов?
Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:
Классические источники. Часть наших коллег – профессиональные историки, краеведы, географы, которые занимаются этим профессионально. Кто-то работает в архивах, кто-то занимается изысканиями. Если возьмете, например, Докшицы, то Костя Шиталь – кладезь информацию, если возьмете Лиду – Лавреш. Везде есть человек, который кладезь информации. В Минске в этом плане скорее коллективный разум, где каждый отвечает за свой сегмент. Сотни историков, десятки университетов, где проходит большой объем информации: монографии, источники, статьи.
Екатерина Забенько:
Но чтобы выбрать этот изюм, сколько нужно перевернуть литературы.
Сергей Бусько:
До 2019-2020 года у нас была прослойка профессиональных экскурсоводов – люди, которые работали только в этой сфере. Впервые за долгое время мы подошли к такому моменту, когда у нас появилась профессиональная среда – люди, которые не работают где-то еще. Допустим, 15 лет назад человек, который работает учителем в школе, в свободное время водит экскурсии на краеведческом уровне, как обзорная экскурсия. Но чтобы создавать уникальный продукт, человек должен быть профессиональным экскурсоводом и работать только экскурсоводом, потому что нельзя отработать смену в восемь часов и вечером разрабатывать новый маршрут. Так не получится.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Знаю многих экскурсоводов и знаю, что есть свободная минутка – книжечка, каминчик, на дачу. Я вспоминаю 2018-2019 год, и многие экскурсоводы – архив, Национальная библиотека. Мы даже дополняем ту же обзорную экскурсию по Минску какими-то новыми фактами. Так растут и развиваются.
Екатерина Забенько:
Вас, в частности, можно чем-то удивить?
Алексей Русакевич:
Я удивляюсь на каждой экскурсии, потому что экскурсовод работает, он не сидит на месте.
Сергей Бусько:
У нас есть один экскурсовод по Минску – профессиональный фантазер, остальные работают по фактам.
Екатерина Забенько:
Какие легенды, истории, проверенные годами, являются гарантом туристической привлекательности Минска?
Алексей Русакевич:
Хотя бы как основывался Минск. Несколько легенд. Есть легенды и про призраков, Минск мистический, призрак Ратуши. Если взять каждый район – свои легенды. Каждый уголок, улица.
Сергей Бусько:
Даже здания-пеликаны на проспекте. Вот вам уже и легенда.
Екатерина Забенько:
Многие белорусы, минчане не знают, что такое пеликаны на проспекте.
Сергей Бусько:
Пусть придут, почитают книжку. У нас есть минские истории одного из наших коллег, живущего и работающего в Минске, где все красиво написано, а дальше к экскурсоводам, и вы все это узнаете.
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