«Можно предложить для разработки биологических препаратов». Школьница из Боровлян сделала научное открытие

Екатерина Мамаева, ученица Боровлянской средней школы:

В ходе нашей работы мы делали ступенчатую селекцию из всех отобранных штаммов. Мы отбирали наиболее перспективные. Таким темпом мы отобрали один единственный штамм, который был выделен из одуванчика и назвали его «О6». «О» – это так как одуванчик, а «6» – это порядковый номер штамма. Суть нашего проекта в том, чтобы изучить эндофитные бактерии, а также наиболее перспективные штаммы можно предложить для разработки биологических препаратов, которые в дальнейшем можно предложить для использования в органическом земледелии.