«Можно предложить для разработки биологических препаратов». Школьница из Боровлян сделала научное открытие

Новости Беларуси. Учится в кадетском классе, но интересуется микробиологией. Десятиклассница из Боровлян сделала научное открытие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Учится в кадетском классе, но интересуется микробиологией. Десятиклассница из Боровлян сделала научное открытие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Екатерина Мамаева посвятила проект эндофитным бактериям, обитающим в диких и декоративных растениях. Свою работу девушка представила на международном экологическом конкурсе в Индонезии. Это происходило онлайн. Защищать свой проект пришлось на английском языке.
Екатерина Мамаева, ученица Боровлянской средней школы:
В ходе нашей работы мы делали ступенчатую селекцию из всех отобранных штаммов. Мы отбирали наиболее перспективные. Таким темпом мы отобрали один единственный штамм, который был выделен из одуванчика и назвали его «О6». «О» – это так как одуванчик, а «6» – это порядковый номер штамма. Суть нашего проекта в том, чтобы изучить эндофитные бактерии, а также наиболее перспективные штаммы можно предложить для разработки биологических препаратов, которые в дальнейшем можно предложить для использования в органическом земледелии.
Кстати, молодой микробиолог из Боровлянской школы в 2021 году была признана «Студентом года» в номинации «Проектная деятельность». У девушки большие планы на будущее. Она мечтает поступить в медицинский университет и стать врачом.