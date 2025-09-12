«Главное – это человек» – Цуран об особенности реализации гражданских инициатив

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

С одной стороны, у нас очень большие планы. Они утверждены на уровне городского Совета депутатов, городского исполнительного комитета. Мы их контролируем, принимаем активное участие в реализации того или иного объекта. Но ведь главное – это человек, чтобы он сам определил, ему здесь комфортно, если нет, то что нужно изменить. Вот с этой подачи городским Советом реализуется ряд проектов. Один из самых, наверное, ярких – это реализация гражданских инициатив. Мы уже в этом году реализовали все планы, которые были изначально еще определены в 2024 году. Это обустройство 13 детских площадок в наших микрорайонах и обустройство одного памятного знака. То есть это все победившие гражданские инициативы в нашем конкурсе.

В чем особенность? Не в том, что 10 % перечисляет население. Это новость, это новое, это новелла. А то, что отношение людей к тому, что на данный момент происходило у них на территории. Это можно только ощутить, побывав, пообщавшись с этими людьми. Что я имею в виду: площадка, преобразованная путем реализации этой гражданской инициативы, она прирастает, нанизываются на нее другие объекты. Люди выходят на субботники, организовывают это пространство, помогают жилищно-коммунальные службы, строят планы на следующий год. И эта площадка уже из одной этой замены детского оборудования превращается в зону отдыха, которую люди воспринимают как свою, как то, что они приложили руки к тому, чтобы у них во дворе стало лучше.