Как правильно подобрать очки ребёнку – рассказали специалисты
Каждый четвертый ребенок в Беларуси сталкивается с проблемами со зрением. Таковы данные официальной статистики. Одна из ключевых причин – колоссальная нагрузка от гаджетов. Но выход есть. Самый простой и эффективный способ профилактики – регулярная гимнастика для глаз.
Елена Довженко, детский врач-офтальмолог:
Последние исследования показали, что единственным действительно эффективным упражнением для глаз является упражнение с меткой на окне. Ребенок в школе проводит долгое время. Родители очень сильно и очень часто бьются за то, чтобы добиться своему ребенку первой-второй парты, среднего ряда. Почему-то бытует мнение, что это счастье будет. Отнюдь. Оказалось, что все, что в пределах двух метров от ребенка, плюс телевизор, когда выполняется длительно и долго, является само по себе зрительной нагрузкой. Близко учитель, близко тетрадка – все это близко. Потом домой перешел, сел – снова близко.
Лайфхак для продуктивной работы. Заведите таймер на каждые 30 минут. Звук будильника вернет в реальность и заставит сделать необходимый для глаз перерыв. Но если зрение уже начало падать, не медлите, обратитесь к специалисту.
Елена Довженко:
Там мы уже определяемся, в чем причина. Потому что за цифрами строчек зачастую стоят разные причины – это может быть дальнозоркость, близорубкость, астигматизм, спазм. Может быть, надо закапать капли, и после капель острота его зрения станет единица, и нам вообще очки не нужны.
Путь к успеху – это своевременная диагностика. Правильно назначенные очки помогут скорректировать зрение, в то время как отсутствие лечения приводит к осложнениям.
Елена Довженко:
Если плохое зрение, ребенок не носит [очки – прим. ред.], глаз начинает «лениться». После этого вернуть его в рабочее состояние становится тяжело. Даже если у него есть какие-то нюансы по зрению, и он с ними придет потом к 20 годам – многие сейчас делают модную лазерную коррекцию. Так вот, на лазерной коррекции ему дадут только тот максимальный результат, который он покажет в пробных очках. То есть, если он приходит с «ленивыми» глазами из-за неиспользования очков туда, то рассчитывает на единицу – это будет казуистически редко.
Первое правило выбора детских очков – учитывать интересы и образ жизни ребенка. Активному спортсмену, юному художнику, музыканту или танцору нужна оправа, которая будет не только стильно выглядеть, но и максимально удобно сидеть.
Подробности в видео.