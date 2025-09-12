Как правильно подобрать очки ребёнку – рассказали специалисты

Каждый четвертый ребенок в Беларуси сталкивается с проблемами со зрением. Таковы данные официальной статистики. Одна из ключевых причин – колоссальная нагрузка от гаджетов. Но выход есть. Самый простой и эффективный способ профилактики – регулярная гимнастика для глаз.

Елена Довженко, детский врач-офтальмолог:

Последние исследования показали, что единственным действительно эффективным упражнением для глаз является упражнение с меткой на окне. Ребенок в школе проводит долгое время. Родители очень сильно и очень часто бьются за то, чтобы добиться своему ребенку первой-второй парты, среднего ряда. Почему-то бытует мнение, что это счастье будет. Отнюдь. Оказалось, что все, что в пределах двух метров от ребенка, плюс телевизор, когда выполняется длительно и долго, является само по себе зрительной нагрузкой. Близко учитель, близко тетрадка – все это близко. Потом домой перешел, сел – снова близко.

Лайфхак для продуктивной работы. Заведите таймер на каждые 30 минут. Звук будильника вернет в реальность и заставит сделать необходимый для глаз перерыв. Но если зрение уже начало падать, не медлите, обратитесь к специалисту. Елена Довженко:

Там мы уже определяемся, в чем причина. Потому что за цифрами строчек зачастую стоят разные причины – это может быть дальнозоркость, близорубкость, астигматизм, спазм. Может быть, надо закапать капли, и после капель острота его зрения станет единица, и нам вообще очки не нужны.