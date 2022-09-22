Диалог государства и бизнеса. В Минске проходит конференция предпринимательства

Новости Беларуси. Поддерживать баланс взаимодействия между государственными и частными интересами – важная задача, которая стоит перед всем белорусским бизнес-сообществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 22 сентября шла речь в Минске на конференции предпринимательства. По словам специалистов, между частными и государственными компаниями достигнуты партнерские отношения, налажен диалог. Яркий пример успешного сотрудничества – соглашение по социальной скидке. Кроме того, на белорусском рынке достигнут баланс между крупными и малыми торговыми сетями.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. Конечно, прямые инструменты, которые облегчают, так скажем, систему налогообложения, систему регистрации предприятий, ну и другие.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы каждый год анализируем товары, которые необходимо импортозаместить. На текущий год у нас на сайте есть перечень товаров из 377 позиций, который любой может посмотреть, и частный, и государственный бизнес, и вложить в свои планы развития товара по импортозамещению.