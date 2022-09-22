Жизнь заново. История беженки из Мариуполя, которая в один день потеряла мужа и родителей

Новости Беларуси. Большая часть украинцев, прибывших в Беларусь за время последней волны, планируют остаться. С конца зимы уже более 500 человек получили документы, которые подтверждают их намерения начать здесь новую жизнь. И наша страна готова всячески помочь в этом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал указ, который фактически уравнивает в правах приехавших в страну украинцев с белорусами. О том, как люди адаптируются к изменениям, рассказывает Юлия Мычка.

Несмотря на пасмурную погоду, на душе у Анны Тенетко из Украины светло. Молодая мама надеется, что в ее жизни наметилась белая полоса. Утром она успешно прошла собеседование на могилевском предприятии по производству текстильной продукции. Завтра получит спецодежду и приступит к работе.

Анна Тенетко:

Я съездила, там очень хороший коллектив, все такие отзывчивые – аж не верится. Если честно, очень добрые и поддержали, и сказали: ничего, вам нужна работа – поможем, научим, найдем. До сих пор удивляюсь. Анна из Мариуполя, где во время военной блокады в один день потеряла мужа и родителей. Одна с двумя маленькими детьми на руках она приехала в Беларусь к сестре. Здесь планирует начать все с чистого листа.

Анна Тенетко:

Домой сердце всегда просится, хочется и тянется, но у меня есть дети, которым нужно будущее. Нужно их воспитывать, поднимать. А как поднять в той стране, где все разрушено?

Сейчас Анна живет у сестры в общежитии на другом конце города. Но уже в эти выходные семья переберется в комнату, которую предоставило предприятие.

Петр Скачков, заместитель генерального директора могилевского предприятия по производству текстильной продукции:

Мы ей предоставили комнату в общежитии. Мы посмотрели ее жилищные условия, думаю, мы их улучшим. Коллектив у нас дружный, поэтому уже несколько человек ко мне обратились: Петр Иванович, скажите, пожалуйста, сколько лет ребенку, какой размер, у меня тоже есть дети такого-то возраста – мы можем с удовольствием оказать ей любую поддержку.

Учитывая, что у Анны нет специального образования, пока она будет обучаться. Если все получится легко – уже в течении ближайших месяцев можно будет перейти на полную загрузку. Каждую неделю в могилевский центр занятости в поисках работы обращается как минимум одна украинская семья. Новые изменения в законе дают возможность всем украинцам, раньше это касалось только жителей Донецкой и Луганской областей, при трудоустройстве пользоваться определенными льготами.

Мария Шапневская, первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома:

Для граждан Украины расширяются возможности – они не обязаны согласовывать и получать разрешение для трудоустройства. Они имеют право получать медицинское обслуживание на уровне с гражданами Республики Беларусь. При отсутствии документов об окончании учебного заведения они рассчитывают на то, что они получили базовое школьное образование – для граждан старше 18 лет, а также необязателен перевод их документов для трудоустройства.