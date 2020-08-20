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«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета

20 августа 2020 13:33
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Новости Беларуси. По факту публичных призывов к захвату власти и действиям, направленных на причинение вреда нацбезопасности. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Напомним, накануне сторонники экс-кандидата в Президенты Светланы Тихановской заявили, что объединились в оппозиционный штаб. В его состав вошли в основном творческие люди, интеллигенция. Они заявили о желании вести переговоры с властью с позиции альтернативного органа управления. Есть и заявления, и программа, и, как сообщается, даже должности распределены.

Накануне глава государства весьма однозначно высказался о деятельности этого совета.

«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета-1

«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета-3

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Как заявили 20 августа в Генпрокуратуре, создание политического органа, главная цель которого – передача власти от действующего главы государства, не предусмотрено нашим законодательством и воспринимается как угроза национальной безопасности Беларуси.   

«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета-6

«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета-8

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласие с целями его деятельности.  

Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.  

В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Александр Конюк # Фотофакт

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