«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета

Новости Беларуси. По факту публичных призывов к захвату власти и действиям, направленных на причинение вреда нацбезопасности. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Создана следственная группа». СК о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета
Напомним, накануне сторонники экс-кандидата в Президенты Светланы Тихановской заявили, что объединились в оппозиционный штаб. В его состав вошли в основном творческие люди, интеллигенция. Они заявили о желании вести переговоры с властью с позиции альтернативного органа управления. Есть и заявления, и программа, и, как сообщается, даже должности распределены.
Накануне глава государства весьма однозначно высказался о деятельности этого совета.