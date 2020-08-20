«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета

Новости Беларуси. По факту публичных призывов к захвату власти и действиям, направленных на причинение вреда нацбезопасности. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Создана следственная группа». СК о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета Напомним, накануне сторонники экс-кандидата в Президенты Светланы Тихановской заявили, что объединились в оппозиционный штаб. В его состав вошли в основном творческие люди, интеллигенция. Они заявили о желании вести переговоры с властью с позиции альтернативного органа управления. Есть и заявления, и программа, и, как сообщается, даже должности распределены. Накануне глава государства весьма однозначно высказался о деятельности этого совета.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласие с целями его деятельности. Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В связи с изложенным по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.