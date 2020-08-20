Наталья Кочанова: народ понимает всё то, что происходит на наших улицах, и хочет уже мира и спокойствия
Новости Беларуси. ЖКХ, политика, здоровье. Десятки звонков поступили 20 августа на прямую телефонную линию с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство обращений – из регионов. Кто-то возмутился бездействием отдельных ответственных лиц на местах, иные же вносили свои предложения по трудоустройству молодежи.
Поступил даже звонок от Героя Cоциалистического Труда. Он жаловался на контейнерную площадку под окном. Но все-таки у этой прямой линии была одна отличительная особенность.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня действительно, на протяжении всего этого времени те люди, которые звонили на прямую линию, говорили о поддержке того курса, который проводится в нашей стране, о поддержке Президента нашей страны, передавали ему слова признательности и благодарности – вы свидетели тому. Это говорит о том, что народ понимает всё то, что происходит сегодня в наших городах, на наших улицах. И народ хочет уже мира и спокойствия.
По традиции прямых телефонных линий, ни один звонок не должен остаться без ответа. Кому-то его отправляют в письменной форме. К другим же для решения проблемы выезжают чиновники.