Наталья Кочанова: народ понимает всё то, что происходит на наших улицах, и хочет уже мира и спокойствия

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня действительно, на протяжении всего этого времени те люди, которые звонили на прямую линию, говорили о поддержке того курса, который проводится в нашей стране, о поддержке Президента нашей страны, передавали ему слова признательности и благодарности – вы свидетели тому. Это говорит о том, что народ понимает всё то, что происходит сегодня в наших городах, на наших улицах. И народ хочет уже мира и спокойствия.