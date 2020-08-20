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«Создана следственная группа». СК о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета

20 августа 2020 13:40
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Деятельность является неконституционной». Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета

Расследованием этого уголовного дела уже занимается Следственный комитет Беларуси. По этой статье предусмотрено лишение свободы от 2 до 5 лет.

«Создана следственная группа». СК о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета-1

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет.

В соответствии с ч. 5 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь генеральный прокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета. По нему создана следственная группа, которая приступила к расследованию.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Иван Носкевич # Фотофакт

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