«Создана следственная группа». СК о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета

Расследованием этого уголовного дела уже занимается Следственный комитет Беларуси. По этой статье предусмотрено лишение свободы от 2 до 5 лет.

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет.

В соответствии с ч. 5 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь генеральный прокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета. По нему создана следственная группа, которая приступила к расследованию.