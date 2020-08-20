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Пиротехника, лазерные указки, инструкции. Опубликовано видео подготовки к акции 9 августа

20 августа 2020 08:25
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Новости Беларуси. Закулисье протестов. Правоохранительные органы опубликовали видео переговоров одной из групп, которая организовала несанкционированную акцию в день выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как они занимаются подготовкой спецоперации вечером 9 августа у стелы «Минск – город-герой». Офис конторы находился по адресу ул. Чехова, 3.

Пиротехника, лазерные указки, инструкции. Опубликовано видео подготовки к акции 9 августа-1

Участники группы приобретали пиротехнику и специальные лазерные указки. Ими необходимо было светить в глаза сотрудникам ОМОН.

Возглавлял группу Владислав Игоревич Корецкий, 1996 года рождения (на кадрах он в черной кепке).

В штабе проводилась координация действий участников протестных акций, размещалась информация и видеосюжеты в интернете, а также хранились медикаменты, орудия для противодействия деятельности сотрудников правоохранительных органов.

На съемке видны уже итоговые приготовления группы – ее участники устанавливают батарейки в технику, собирают всё в пакеты и готовятся на вечерние беспорядки, которые, как все помнят, оказались достаточно жесткими.

# Массовые беспорядки # общество # Владислав Корецкий # Фотофакт

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