Пиротехника, лазерные указки, инструкции. Опубликовано видео подготовки к акции 9 августа

Новости Беларуси. Закулисье протестов. Правоохранительные органы опубликовали видео переговоров одной из групп, которая организовала несанкционированную акцию в день выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как они занимаются подготовкой спецоперации вечером 9 августа у стелы «Минск – город-герой». Офис конторы находился по адресу ул. Чехова, 3.