Пиротехника, лазерные указки, инструкции. Опубликовано видео подготовки к акции 9 августа

Новости Беларуси. Закулисье протестов. Правоохранительные органы опубликовали видео переговоров одной из групп, которая организовала несанкционированную акцию в день выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На кадрах видно, как они занимаются подготовкой спецоперации вечером 9 августа у стелы «Минск – город-герой». Офис конторы находился по адресу ул. Чехова, 3.
Участники группы приобретали пиротехнику и специальные лазерные указки. Ими необходимо было светить в глаза сотрудникам ОМОН.
Возглавлял группу Владислав Игоревич Корецкий, 1996 года рождения (на кадрах он в черной кепке).
В штабе проводилась координация действий участников протестных акций, размещалась информация и видеосюжеты в интернете, а также хранились медикаменты, орудия для противодействия деятельности сотрудников правоохранительных органов.
На съемке видны уже итоговые приготовления группы – ее участники устанавливают батарейки в технику, собирают всё в пакеты и готовятся на вечерние беспорядки, которые, как все помнят, оказались достаточно жесткими.