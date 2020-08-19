Александр Лукашенко: хочу выразить рабочим большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт

Новости Беларуси. Президент страны поблагодарил белорусов, которые продолжают работать на предприятиях, несмотря на прессинг. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Совета безопасности с участием руководителей регионов, которые участвовали в совещании дистанционно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественно-политическая ситуация в стране – тут нечего скрывать – остается непростой, констатировал Президент. В этих условиях особенно важно обеспечивать стабильную работу экономики – за это сейчас отвечают в основном губернаторы. Основной упор на сельское хозяйство, ведь это прежде всего экономическая безопасность страны.

Уборочная кампания подходит к завершению. Осталось убрать 10 % хлебов. И если люди в поле заняты делом, то есть те, кто мешает другим выполнять работу. Так, например, на ряде предприятий заводчан призывают бастовать, дежурят под проходными. Сотрудникам некоторых сфер угрожают. Президент считает это недопустимым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основными такими угрозами, которые нас беспокоят, является то, что постоянно продолжают угрожать семьям военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников средств массовой информации. Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения.

Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит) на рабочих заводов, фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся.