«Сложно, когда на берегу уже родственники погибшего». Водолаз спасательной станции рассказал о своей работе

Кто бдит за безопасностью отдыхающих на Смолевичском водохранилище, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вадим Смоляк, корреспондент:

Водная стихия. Именно она, по сравнению с тремя другими, сильнее всего привлекает желающих отдохнуть и приятно провести летние деньки. Благо, Беларусь точно может похвастаться большим количеством воды. В какой бы части Синеокой мы ни оказались, в радиусе нескольких километров точно найдется пара рек или озер, в которых можно искупаться или как минимум порыбачить. Но важно помнить, что хороший отдых – это безопасный отдых.

Пункт нашего назначения – Смолевичи. Этот город мы выбрали, отнюдь не потому что он расположен близко к Минску, у нас на то есть две другие причины. Во-первых, здесь есть большое водохранилище с живописным видом. А во-вторых, здесь же находится очень крутая спасательная станция. Благодаря сплаву молодости и опыта, безопасность людей на высшем уровне. Станция на берегу Смолевичского водохранилища успокаивает своим видом местных отдыхающих уже давно, а точнее – ровно 40 лет. С того момента, как появился и сам водоем.

Новый виток жизни – 2002 год. Здесь проводят капитальный ремонт и станция серьезно преображается. Спустя год сюда приходит новый начальник – Вадим Новик. Вадим Смоляк:

Вадим Валентинович, в 2003 году вы на это место первый раз сюда приходите? Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:

С мая 2003 года я тут работаю. Вадим Смоляк:

В мае 2003 вы появляетесь, что вы здесь видите? Вадим Новик:

Вижу работников, вижу станцию. Люди работают, спасают людей, предупреждают несчастные случаи.

Вадим Смоляк:

Как выглядела станция в то время? Вадим Новик:

В то время были старые катера, моторы, оборудование. Сейчас оборудование новое, все современное, полностью укомплектованное, все мы полностью обеспечены, не на что жаловаться. Вадим Смоляк:

Это был чисто вопрос времени, когда все преобразуется? Вадим Новик:

Да. Вадим Смоляк:

Здесь здание было двухэтажным? Вадим Новик:

Да. Я пришел, это здание уже было. Само озеро было образовано в 79 году. Изначально оно рассматривалось, как я знаю, для орошения полей, но на этом месте раньше было просто болото.

Андрей Головков, председатель Смолевичской районной организации ОСВОД:

У нас три места: это наше водохранилище, Петровичское и Дубровское водохранилища. На нашем Смолевичском водохранилище работает постоянная станция. На Петровичском и на Дубровском водохранилищах у нас находятся сезонные спасательные посты. Вадим Смоляк:

Туда, если что, эти ребята выезжают или другие? Андрей Головков:

Там специально люди работают, сезонные матросы, сезонные старшины постов. Это в их обязанности входит дежурство и спасение людей.

Вадим Смоляк:

Этот пляж и этот водоем самый большой из этих трех? Андрей Головков:

Да, потому что здесь удобнее добираться к Смолевичскому району и жителям Смолевич хорошо добираться. Основное место – это здесь. Вадим Смоляк:

Пляж всегда был тут? Вадим Новик:

Ну, да. С советских времен здесь был пляж, и если поднять старые фотографии, напротив пляжа там были качели-карусели. После развала Советского Союза это все пропало. Полным ходом идет реконструкция.

Вадим Смоляк:

В чем реконструкция заключается? Вадим Новик:

Они планируют здесь сделать парк отдыха, дорожки, поставить какие-то аттракционы. Сделать людям хорошую зону отдыха. Вадим Смоляк:

Кто этим занимается? Вадим Новик:

Занимается Смолевичский райисполком. Вадим Смоляк:

Вы потом будете нести на это ответственность? Вадим Новик:

Нет, я не буду, у меня своя зона ответственности – вода.

В данном случае «зона ответственности» имеет вполне четкие границы. Вадим Новик:

Это схема действий Смолевичской спасательной станции. Зона очерчена красной линией – это зона спасения, черной линией – это район действия. Вадим Смоляк:

В чем разница? Это до куда вы теоретически можете доплыть спасать? Вадим Новик:

Да. Теоретически это то время, которое расписано и дается нам на выезд, на подъем человека из грунта и обратно, не более пяти минут.

Вадим Смоляк:

Если дальше, то что? Вадим Новик:

Дальше мы уже должны действовать, т. е. идти на помощь человеку. Вадим Смоляк:

Большую часть спасти удается? Вадим Новик:

Конечно.

Вадим Смоляк:

А здесь уже мало кто? Вадим Новик:

Нет. Здесь, однозначно, всегда не допускаем. Расписана зона спасения для каждого катера. У нас катер есть 50 лошадиных сил – «Буревестник» – и «Фаворит», «Велес» есть. Для каждого есть своя зона.

За безопасностью следит большая команда. Это матросы-спасатели, водолазы, мотористы и медсестры. Вадим Новик:

Ночью остается моторист и матрос-спасатель, а основная смена заступает с утра. Вадим Смоляк:

Сколько днем здесь находится человек? Вадим Новик:

Днем находится 6-7 человек. Постоянно работать надо, смотреть. Вся смена задействована, мало ли что. Если людей на пляже нет, т. е. тихо, спокойно – можно немного позаниматься.

Теперь вы знаете много о Смолевичской спасательной станции, а через пару минут познакомимся с теми, кто не дает походу на пляж превратиться в беду. Летом на спасателей ОСВОД ложится двойная нагрузка. Следить в оба, реагировать, спасать. Но самое главное – предупреждать и не допускать. Но уповать только лишь на понимание отдыхающих, увы, не приходится. Контроль и разговоры – основа безопасности. Как в школе, только тут если урок не усвоил – вместо плохой отметки – плачевные последствия. Андрей Головков:

Профилактика – это основная работа. Профилактические мероприятия проходят и в школах, и на производстве. Если в школах у нас достаточно хорошо все налажено по поводу профилактической работы, во всех школах существует уголок ОСВОД, стенд, то на производстве, к сожалению, не все руководители предприятий понимают, что профилактика – это жизнь, здоровье их работников. К сожалению, на многих предприятиях на данный момент отсутствуют просто элементарные информационные стенды.

Вадим Смоляк:

Сам информационный стенд – это уже, наверное, большая часть работы для того, чтобы как минимум человек понимал. Один стенд уже может защитить какое-то количество людей от происшествия? Андрей Головков:

Человек, прочитав и просмотрев эту информацию, там же необязательно текстовые, там достаточно большое количество фотографий и рисунков, просто у человека откладывается в голове, что вот это можно, а вот этого лучше не делать. Михаил Апацкий, моторист-рулевой Смолевичской спасательной станции:

Присматриваемся к отдыхающему, в основном те, которые располагаются на берегу, выпивающие, потому что они составляют, наверное, самую большую угрозу. Как только они пришли на берег, на них и обращаешь внимание, потому что до них и тяжело достучаться, чтобы не нарушали и вели себя более-менее аккуратно. У них, наверное, смелости побольше за счет горячительных напитков, что заплывают подальше, за буйки заплывают те, кто на пляже, в зоне купания отдыхают.

Михаил Апацкий – моторист-рулевой. Профессию – читай «призвание» – выбрал, глядя на отца. За его работой наблюдал с 6 лет. Все детство прошло на воде. Михаил Апацкий:

Понял, что, наверное, и такие профессии, и такие люди тоже должны быть, которые должны заниматься этим делом, как и пожарные, как и доктора. Относишься к работе как к работе, как к должному. Тут эмоциональные моменты нужно контролировать, потому что если чересчур эмоционально относиться, можно не учесть всяких влияющих факторов, как в работе врача-хирурга. Не стоит допускать каких-то эмоциональных моментов, нужно хладнокровно ко всему относиться и быть психологически подготовленным к большинству моментов, чтобы понимать, что ты делаешь, что может произойти. Во-первых, ты спасаешь жизнь человека, и, во-вторых, мы рискуем жизнью водолаза, своими жизнями, всякое может случиться.

А вот опытного водолаза Сергея Бубнова долгое время с водой не связывало вообще ничего. Но судьба бурным потоком принесла парня в очень ответственную профессию. Сергей Бубнов, водолаз-спасатель Смолевичской спасательной станции:

Жизненный случай, я начинал с обычного поста обычным матросом на петровичском посту, но потом как-то так завертелось, заинтересовался водой. Получилось, что меня сюда пригласили. Вадим Смоляк:

И вы уже переобучались на водолаза? Сергей Бубнов:

Да, здесь на спасательной станции курсы прошел, экзамены сдал. Вадим Смоляк:

Для работы водолаза нужно быть психологически стойким. В чем это заключается? Сергей Бубнов:

Лично для меня под водой находиться на глубине не страшно. Страшно, когда ты просто идешь и натыкаешься на человека, от неожиданности вот это психически тяжело очень. Сложно, когда родственники на берегу уже погибшего, тоже тяжело, быстрее до машины бежишь, чтобы их не видеть.

Вадим Смоляк:

Наверное, в этой ситуации вы тот, кто после родственников, первый, кто сильнее всего надеется, что все пройдет хорошо и как минимум не будет доходить до этих ситуаций. Да? Сергей Бубнов:

Да, прикладываем все усилия. Вадим Смоляк:

Если вы находитесь на берегу и тут увидели, что где-то кто-то начинает тонуть, сколько у вас есть времени, чтобы быстро прыгнуть в лодку, стартонуть, долететь до человека? Михаил Апацкий:

Максимально быстро, это все делается за считанные секунды, т. е. тут, наверное, конкретных цифр нет. Человек после пяти минут под водой уже... Наверное, пять минут. Это максимум, который можно дать человеку без воздуха.

Вадим Смоляк:

Вы тогда выжимаете на лодке полную скорость – нужно лететь, чтобы успеть? Михаил Апацкий:

Да, максимально быстро. Поэтому самая основная задача – предупредить такие моменты, предотвратить их, провести с людьми беседу, объяснить им, что вода ошибок не прощает, риски большие. Сергей Бубнов:

Если видим, что за буйки заплывает, мы его сразу останавливаем, чтобы не было таких случаев, чтобы вылетать по тревоге. У нас есть на нашем водохранилище шлюз, с которого прыгают незаконно, незаконное место для купания. Оттуда прыгают, бывает, что и травмы получают. Говори, не говори – ничего. Вадим Смоляк:

Шлюз находится на противоположной стороне – это, наверное, одна из самых дальних точек? Если что-то произошло, то туда ещё нужно добраться, время занимает определенное. Сергей Бубнов:

Да. Вешали недавно запрещающий знак, его на следующий день сломали. Люди все равно хотят оттуда прыгать.

Вадим Смоляк:

Есть же какие-то внештатные ситуации, когда человек в этот момент очень сильно паникует, не понимает, как себя вести, вам в этот момент еще сложнее. Что вам нужно сделать? Сергей Бубнов:

По этому поводу проводятся тренировки, т. е. как зайти, как обойти, применение даже физической силы иногда нужно. За собой тебя тянут, карабкаются просто по спасающему – и вдвоем уходят под воду. Вадим Смоляк:

Вы тренируетесь с напарниками или вы тренируетесь на манекенах, или это зависит, что нужно отработать? Сергей Бубнов:

Да, зависит от того, что нужно. Если поиск утонувшего, то топим манекен и ищем, либо определенный предмет бросаем и ищем.

Вадим Смоляк:

Что вы делаете сейчас? Спасатель Смолевичской спасательной станции:

Сигнал дал вправо. Вадим Смоляк:

Это что ему сейчас надо делать? Спасатель Смолевичской спасательной станции:

Вправо идти. Вадим Смоляк:

Это такая подсказка на поисковых работах используется? Спасатель Смолевичской спасательной станции:

Да. У нас есть сигналы, видите, он сейчас вправо пошел. Развернулся и идет вправо, по пузырям можно видеть. Сигнал «прямо» дал я ему, сейчас пошел прямо.

Вадим Смоляк:

Он по сути управляющий в такой ситуации? Спасатель Смолевичской спасательной станции:

Да. Эта штука – верёвка – называется страховочный конец. Вадим Смоляк:

По сути, вы им управляете, т. е. от вас тоже очень многое зависит? Спасатель Смолевичской спасательной станции:

Конечно, его жизнь зависит. У всех бывают форс-мажоры. Когда он начинает часто подергивать, плохо ему становится, мы тогда его вырываем. Вот сейчас я ему дам сигнал «на выход». Он продублировал, что сигнал он понял. Если не понял – у всех бывает там трава, тина, запутался – один раз дернул, тогда можно повторить этот сигнал. Сейчас я ему дал «на выход».

Это лишь часть тренировки. Все элементы отрабатываются постоянно и максимально скрупулезно. Чем больше времени уделяется тому или иному процессу – тем легче в реальных условиях. Еще лучше выявлять слабые места помогают ежегодные соревнования среди спасателей. Вадим Смоляк:

От каждого требуется, я так понимаю, разные функции, по-разному себя проявить. Что требуется от вас на таких соревнованиях? Михаил Апацкий:

У нас там две дисциплины. Одна командная – выход катера по тревоге, т. е. мы отрабатываем несчастные случаи, мы должны выйти в определенную точку за максимально короткое время и за максимально короткое время водолазы должны поднять манекен со дна, отработать момент спасения утопающего. Дополнительные нормативы, которые в личный зачет, – кинуть круг максимально далеко, проплыть на лодке, проплыть вплавь, проплыть с манекеном с подныриванием. Все зависит от техники и от работы моториста, как близко, как правильно подойдет он к квадрату спасения, с какой стороны он подведет катер, поставит под волну. Есть свои тонкости, нюансы, это все учитывается уже на ходу. С опытом это, наверное, доводится до автоматизма. Ты видишь ветер, направление волны, видишь, как тебе нужно бросить якорь, чтобы катер остановился.

Сергей Бубнов:

Как правило, 3 водолаза садятся в катер. Задача первого водолаза – одевать второго водолаза, задача третьего водолаза – быть готовым спасти первого водолаза, который пойдет на дно. Михаил Апацкий:

Вода – это как стихия, наверное, я к ней отношусь как к чему-то такому сильному, она притягивает. Интересно, конечно, на воде, но как-то и опасаешься за годы службы, начинаешь к ней относиться с осторожностью, понимаешь, что это опасно, что нужно с уважением относиться к воде, потому что она не прощает ошибок.

Неотъемлемая часть любого водоема – береговая линия. В случае отдыхающих – это пляж. На Смолевичском водохранилище его перед началом сезона обновили. Вадим Смоляк:

Пляж чистый, за этим тоже следят? Андрей Головков:

Обязательно. Пляж в начале сезона проходит очистку. Вадим Смоляк:

Само дно очищается? Андрей Головков:

Очищается полностью, как положено, водолазами проверяется, подписываются соответствующие документы, принимает комиссия. Это саннормы, они должны соблюдаться, правила безопасности людей на водах.

Вадим Смоляк:

В этом плане можно не волноваться, что наткнешься на что-то? Андрей Головков:

К сожалению, бывают у нас отдыхающие, не все ведут себя адекватно, что-то кидают в воду, но как только поступает какая-то заявка, люди выезжают, приводят пляж в порядок. Купание у нас допускается только в разрешенных местах. Здесь постоянно дежурят наблюдатели, поэтому в случае необходимости либо катер выходит, либо просто через громкую связь объявляем, что люди, вы вошли в воду там, где не положено.

Избежать подобных печальных ситуаций крайне сложно. Именно в такие моменты на помощь спасателям приходят сотрудники милиции и молодые ребята из отрядов охраны правопорядка. Их задача – следить за порядком на пляже. Любителей искупаться под градусом нужно вычислять еще на подходе к воде. Андрей Клыгун, участник отряда охраны правопорядка БРСМ Смолевичского района:

Мы чаще всего ходим с работниками МВД, мы ходим вместе с ними, набираемся опыта, где ходить, как проводить задержания. Сюда мы уже ходим не с одним сотрудником, а с двумя, потому что здесь есть не только дети, но и взрослые и нередко подвыпившие. Чаще всего приходиться следить за ними, когда они залазят в воду в пьяном состоянии, потому что сразу же появляются: «Смотрите, как я могу, да что мне эти буйки». А потом через какое-то время уже приходится бежать в воду спасать его, этого героя.

Бывают люди, которые даже не умеют плавать. Катерам, вообще, запрещено к буйкам приближаться, некоторые – тоже в подвыпившем состоянии – могут и на буйки наехать, и замотаться или еще что-нибудь сделать. Вообще, опасно все и вода, и суша, поэтому и существует наш отряд, чтобы следить, чтобы все было хорошо. Мы ходили много раз обучаться, как правильно помогать утопающему, что нужно делать. В принципе мы проходили именно технику безопасности не только для себя, но и также для людей, за которыми мы следим.

Это выглядит скорее как развлечение, но именно такие тренировки и помогают не растеряться в самый ответственный момент. Андрей Клыгун:

Был такой случай, не я был на дежурстве, были мои друзья, коллеги, был утопающий человек. Он заплыл за буйки, схватила судорога. Люди с пляжа заметили, начали бить тревогу, сразу же мои напарники бросились и начали вытаскивать его из воды. Повезло, человека спасли.

Большинство людей хорошо реагирует на нас, никаких претензий к нам нет, и у нас к ним тоже нет. Сейчас в принципе все хорошо. Люди просто отдыхают и не хотят никаких проблем. Они иногда даже с улыбкой нас провожают, когда мы просто проходим вдоль береговой линии.