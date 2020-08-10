Девятовский: нужно больше говорить о том, что сделано, в каком состоянии была страна и как поступательно идёт движение вперёд

Новости Беларуси. Вадим Девятовский объяснил, почему важно чаще говорить о том, какой путь прошла Беларусь с 1990-х годов. Своим мнением председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики поделился в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Вадим Девятовский объяснил, почему важно чаще говорить о том, какой путь прошла Беларусь с 1990-х годов. Своим мнением председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики поделился в программе «Неделя» на СТВ.
Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
Ещё больше говорить о том, что было. Это очень важно. Что сделано, в каком вообще состоянии была страна и как поступательно идёт движение вперёд. И напоминать о тех примерах. Не дай бог, никто и ни в коем случае тут не пляшет на костях, потому что это страшно, это действительно трагедия целых стран. По крайней мере, опыт других стран должен чётко переноситься сюда, и люди должны понимать, об этом надо говорить – к чему могут привести те или иные действия, последствия какие могут быть.
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