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Девятовский: нужно больше говорить о том, что сделано, в каком состоянии была страна и как поступательно идёт движение вперёд

10 августа 2020 00:53
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Новости Беларуси. Вадим Девятовский объяснил, почему важно чаще говорить о том, какой путь прошла Беларусь с 1990-х годов. Своим мнением председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики поделился в программе «Неделя» на СТВ.

Девятовский: нужно больше говорить о том, что сделано, в каком состоянии была страна и как поступательно идёт движение вперёд-1

Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
Ещё больше говорить о том, что было. Это очень важно. Что сделано, в каком вообще состоянии была страна и как поступательно идёт движение вперёд. И напоминать о тех примерах. Не дай бог, никто и ни в коем случае тут не пляшет на костях, потому что это страшно, это действительно трагедия целых стран. По крайней мере, опыт других стран должен чётко переноситься сюда, и люди должны понимать, об этом надо говорить – к чему могут привести те или иные действия, последствия какие могут быть.

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# Выборы в Беларуси # общество # Вадим Девятовский # Фотофакт

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