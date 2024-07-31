Большую часть побережья Хорватии охватили сильные пожары

Сильные пожары могут сорвать курортный сезон в Хорватии. Во власти огня находится большая часть побережья страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя приблизилось к городу Задар. Хотя спасатели заявили, что смогли остановить его, в целях безопасности власти эвакуируют местных жителей. Из-за дыма и огня остановлена работа аэропорта. Для борьбы со стихией задействовали и пожарную авиацию. Самолеты уже сбросили десятки тонн воды.