Выборы Президента Беларуси – 2020. С какими неприятными ситуациями столкнулись члены участковых комиссий?

Новости Беларуси. 9 августа прошли выборы Президента Беларуси. Как проходил процесс голосования, с какими сложностями столкнулись члены участковых комиссий, в программе «Неделя» на СТВ рассказала председатель Минской областной комиссии по выборам Президента Беларуси. Оксана Таранда, председатель Минской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:

В Минской области получили бюллетени на участках для голосования 974 193 человека. Участки для голосования закрыты, и сейчас участковые комиссии ведут подсчёт голосов, отданных за каждого из претендентов. Чтобы мы получили данные, необходимо, чтобы участковые комиссии представили протоколы, подписанные ими, а также остальные материалы в районные и Жодинскую городскую избирательные комиссии, а уже потом те, подведя итоги, представили эту информацию нам. Я думаю, что эта работа рассчитана на всю ночь, где-то до утра. Сейчас комиссиям нужно время, чтобы хотя бы добраться до районных избирательных комиссий. Например, от Борисова до крайней комиссии около 70 километров. А без протокола, который представлен будет участковой комиссией, итоги не подведёшь.

Какая была обстановка на участках в Минской области? Оксана Таранда:

В течение всего дня мы получали информацию именно о том, как удобно, приятно, какие условия были хорошие созданы для того, чтобы люди получали удовольствие от посещения участков для голосования. Много разных, очень интересных мероприятий проводилось, поздравления для тех, кто впервые голосует, подарки для тех, у кого сегодня день рождения. Я, так же, как и вы, следила за сообщениями на наших интернет-каналах, на сайте облисполкома. Даже знаю, что сегодня праздновали золотую свадьбу, которая в Крупском районе состоялась. Очень интересно. Для того, чтобы люди почувствовали заботу о себе и действительно относились к сегодняшнему дню, как к настоящему празднику. Конечно, было очень неприятно, что некоторые моменты ухудшали настроение членам участковых комиссий и даже мешали им в работе. К примеру, наверное, уже известное всем поведение некоторых наблюдателей, которые старались сделать так, чтобы обстановка стала конфликтной, чтобы появлялись какие-то серьёзные разногласия среди избирателей и членов комиссии, провоцировали членов комиссии на какие-то выпады, возможно даже.

Как много таких случаев было? Оксана Таранда:

Я не могу сейчас сказать, у меня нет данных о том, что это происходило. Я считаю, что такие случаи всё-таки единичны по каждому из районов нашей области. В целом ситуация была спокойной и прогнозируемой. Если сравнивать эту избирательную кампанию со всеми предыдущими, обнаружили ли вы какие-то отклонения, изменения? Может быть, есть моменты, которые немножко просели, их надо доработать, скажем так, улучшить? Оксана Таранда:

В этом году ЦИК улучшил некоторые условия для избирателей, внесла некоторые коррективы своими постановлениями и письмами, что связано с возможностью голосования граждан в тех местах, где они не зарегистрированы по месту проживания, по месту пребывания. В связи с эпидемиологической ситуацией, да и вообще с тем, что сейчас лето и многие постоянно находятся в сельских населённых пунктах (а Минская область – это область пристоличная, поэтому очень много дачных населённых пунктов, курортных находится именно у нас), разрешено было голосовать гражданам, у которых в собственности имеются жилые дома в сельских населённых пунктах, без регистрации, только по месту нахождения объекта недвижимости.

Было много вопросов, например, с теми же студентами, которые временно зарегистрированы в Минске, а пришли голосовать по месту жительства родителей. Появились вдруг вопросы, которых раньше не было: пребывание здесь иностранных граждан, постоянно находящихся за рубежом. Надо было урегулировать также вопросы их местонахождения сейчас. Были и конфликтные ситуации, когда члены участковых комиссий вынуждены были отказывать в предоставлении гражданину бюллетеня для голосования. Люди обращались и к нам – в областную комиссию. И мы подтверждали правильность действий наших коллег на участках для голосования. Гражданин, например, который приехал в лес, на дачу, чтобы отдохнуть в выходной день, почему-то считал, что ему должны вручить бюллетень, только потому что он находится именно там. Избирательный кодекс однозначно трактует эту ситуацию. Граждане должны быть зарегистрированы или хотя бы представить какой-то понятный документ, подтверждающий их право находиться на участке для голосования.