«Девушек взяли в рабство. Сейчас жизни там нет». Почему беженцы хотят в Европу?

Новости Беларуси. Это не просто гуманитарный кризис. Это кризис морали и демократии. Пока европейские столицы начинают обмениваться «любезностями» из-за двух тысяч мигрантов, Беларусь продолжает решать проблему, навязанную нам извне. Холодное отношение к людям, забывчивость своих же принципов – это далеко не все болезни Старого Света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из логистического центра передает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Это боевая точка европейской геополитики. Благодаря мультикультурализму, транскультурализму и прочим «измам» жители Ближнего Востока, Северной Африки вынуждены покидать свои дома, чтобы бежать от американского произвола, коллективного Запада. Совсем рядом работают наши коллеги из Германии. Мы увидим, как, по их мнению, происходит в Беларуси ситуация. Ведь пока кроме Беларуси до этих детей никому нет дела. Пробирка Колина Пауэлла смешала межнациональные и межрелигиозные разногласия. Симян Сардарда жила в своем мире, пока в их страну не пришла американская демократия.

Симян Сардарда, беженка:

В 2014 году был геноцид над езидами при помощи ИГИЛа и США, которые убили всех наших мужчин до 14 лет. Даже если маленький ребенок – все равно убить. Девушек взяли в рабство. Сейчас жизни там нет. Единственная возможность выжить – поехать к родственникам в Германию. Езиды – изгои на своей земле. Но дела до них ни Брюсселю, ни Вашингтону нет. Не ЛГБТ же сообщество. С Симян мы познакомились, когда она давала показания белорусским следователям. Женщина пострадала во время газовой атаки польскими карателями. Предварительная экспертиза показала: яд рассчитан на зверей. Теперь понятно, как польская демократия относится к беженцам. Похоже, люди Востока на пределе. Они пишут обращения в Интернет.

Правительство Польши. О тех атаках, которым они подвергали, химических атаках. Я очень прошу наших езидов, молодежь, братьев, сестер. Этот вопрос – вопрос геноцида, вопрос жизни и смерти. Терминал белорусского гостеприимства напоминает Вавилон. Разные языки и наречия. Следователям и врачам помогают волонтеры местного университета. И следователи, и врачи работают не покладая рук. Работают не первые сутки подряд. Молодежь здесь не по разнарядке – по велению сердца. «Говорят, что люди дикие, забросают камнями». Волонтер рассказала, как ведут себя беженцы на границе с Польшей (здесь подробности). Горячая вода, горячее питание. Конвейер гуманитарной помощи. Продовольствие – тоннами. Но и у беженцев есть деньги. По их желанию организована работа обменного пункта, автолавки и даже шаурма. У местных продавцов неплохая языковая практика. «Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Какие продукты беженцы покупают в автолавке – смотрите здесь.

Как шутят здесь, местное райпо вышло на международный уровень. А вот медийная международная повестка напоминает очередь за шаурмой. Сами поляки разочарованы в тирании PiS. А под дудку Дуды отказываются плясать даже партнеры по Балто-Черноморскому бассейну. Эстония критикует и называет такое поведение Варшавы слишком не европейским. А Литва начинает снимать имиджевые ролики под дулом автомата, как они встречают беженцев. Игорь Сергеенко о ситуации с беженцами: генсек ООН сказал, что Беларусь непричастна к этому (подробнее здесь). После телефонных переговоров нашего Президента с и.о. канцлера Германии ситуация начала меняться. Как ни старались польские провокаторы развязать войну – тщетно. Ни вертолеты, ни тысячи военных, ни колонны бронетехники впечатления не произвели. Последняя диктатура ответила заботой о людях, пострадавших от коллективного Запада. Все это время с беженцами находятся наши власти. Сенатор Виктор Лискович настолько вошел в образ пограничника, что даже облачился в эту форму. Но сегодня гражданский чин появился в мирном спортивном дресс-коде. На границе спокойно. Лискович: «Многих детей знаю, я их видел в лагере первом, во втором и теперь уже в логистическом центре. Они многие меня узнают» (здесь подробнее).

Но в постоянной готовности пограничники и военные. Они обеспечивают порядок как внутри стана беженцев (а здесь ведь кастовая система отношений), так и по периметру. Чтобы не попало оружие. В противном случае темпераментные мужчины Востока уже бы точно разгуливали по Белостоку. Еда, дрова и просто поговорить – у наших людей в форме и миротворческая миссия. МЧС выполняет сразу несколько задач. Главная – безопасность.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Задача – конечно, обеспечить жизнедеятельность людей, насколько можно в таких условиях ее нормально обеспечить. Все тут работают: и органы внутренних дел, и Министерство обороны, пограничная служба. Торговля оказывает помощь, видите, организованная реализация продуктов питания, товаров первой необходимости, которые помогут существовать здесь вот данным гражданам. Организовываем работу по выдаче питания. Ну и, конечно, обеспечиваем пожарную безопасность внутри торгово-логистического центра. Действительно, большое скопление людей. Нами приняты дополнительные меры, чтобы не допустить возникновения пожара, чрезвычайной ситуации. Польша уже показала, на что способна. Поэтому не исключены любые провокации. Чтобы люди, бегущие от войны, спали в тепле и безопасности, бессонные ночи у многих белорусов. От Президента до бойца мотострелков или внутренних войск. Не Беларусь развязала миграционную катастрофу, но, похоже, без нас этот процесс не решится. Мы сделали все шаги – мяч на стороне ЕС. Похоже, эти призывы дошли до Берлина. Сегодня к беженцам приехала медиаделегация. Нам скрывать нечего. Беларусь, в отличие от Польши, не закрывается от прессы.