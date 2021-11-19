«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке

Новости Беларуси. Это не просто миграционный кризис. Это кризис морали и демократии. Пока европейские столицы начинают обмениваться «любезностями» из-за двух тысяч мигрантов, Беларусь продолжает решать проблему, навязанную нам извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холодное отношение к людям, забывчивость своих же принципов – это далеко не все болезни Старого Света. Из логистического центра передает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Горячая вода, горячее питание и конвейер гуманитарной помощи. Продовольствие – тоннами. Но и у беженцев есть деньги. По их желанию – организована работа обменного пункта. Автолавки и даже шаурма. У местных продавцов – неплохая языковая практика.

Лискович: «Многих детей знаю, я их видел в лагере первом, во втором и теперь уже в логистическом центре. Они многие меня узнают» – читайте здесь.