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«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке

19 ноября 2021 17:47
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Новости Беларуси. Это не просто миграционный кризис. Это кризис морали и демократии. Пока европейские столицы начинают обмениваться «любезностями» из-за двух тысяч мигрантов, Беларусь продолжает решать проблему, навязанную нам извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холодное отношение к людям, забывчивость своих же принципов – это далеко не все болезни Старого Света.  

Из логистического центра передает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.  

«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Горячая вода, горячее питание и конвейер гуманитарной помощи. Продовольствие – тоннами. Но и у беженцев есть деньги. По их желанию – организована работа обменного пункта. Автолавки и даже шаурма. У местных продавцов – неплохая языковая практика.  

«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке-4

Лискович: «Многих детей знаю, я их видел в лагере первом, во втором и теперь уже в логистическом центре. Они многие меня узнают» – читайте здесь.  

«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке-7

Ольга Заневская, заместитель директора филиала Гродненского ОПС:  
Сегодня население нуждается просто, необходимость испытывает в продовольственных товарах. Товарах повседневного спроса: это сегодня мясная тушенка, это сегодня чипсы на удивление, снэковая продукция. Мы общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят, удовлетворяем их потребности.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Лискович # Евгений Пустовой # Ольга Заневская # Фотофакт

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