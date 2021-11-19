Лискович: «Многих детей знаю, я их видел в лагере первом, во втором и теперь уже в логистическом центре. Они многие меня узнают»

Новости Беларуси. Это не просто миграционный кризис. Это кризис морали и демократии. Пока европейские столицы начинают обмениваться «любезностями» из-за двух тысяч мигрантов, Беларусь продолжает решать проблему, навязанную нам извне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холодное отношение к людям, забывчивость своих же принципов – это далеко не все болезни Старого Света.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я хочу сказать, что этих многих детей знаю, я их видел в лагере первом, во втором и теперь уже в логистическом центре. Они многие меня узнают, и несмотря, что я сегодня уже в другой форме, мирной форме. Но хочу сказать, что они помнят доброту, они помнят, что мы им сделали, мы их накормили, мы сегодня привезли детские игрушки, мы сегодня дали им возможность писать, рисовать, играть. Они это ценят, и я думаю, то миролюбие, то гостеприимство белорусское они будут помнить через наши действия, через наши чувства.

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