Смотрят не только на невесту, но и на родителей. Можно ли судить о человеке по его семье?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Мне кажется, до сих пор сохранилось предубеждение, что родители жениха или невесты смотрят не только и не столько на саму невесту, но еще и на родителей – из какой семьи. Якобы тогда понятно, какое воспитание, обеспечение у человека. Светлана, как вы считаете, насколько верно и современно сегодня смотреть и судить о человеке по его семье?

Молодая семья. Взаимоотношения между сватами – родителями молодоженов – очень сильно влияют на формирование климата в доме и начало семейной жизни. О том, как создать гармоничный союз между родственниками, и что делать, если возникают определенные проблемы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Климович, директор Новинского СДК Березинского района:

Вообще, конечно, это предрассудки, потому что это не самое главное. Если люди любят друг друга, просто должны на протяжении всего своего союза пронести это чувство, которое их соединило.

Наталья Надольская:

Подождите, я как будущая свекровь и теща – мне, например, совсем не все равно, кто будут родители моих будущих родственников.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Из какой семьи, конечно.

Наталья Надольская:

Может быть, где-то предвзятое отношение. Мне тоже с ними общаться всю жизнь.

Светлана Климович:

Если ваш ребенок очень любит и говорит, что без него жить не может и это его, разве вы будете смотреть на родителей, если у них маленькая зарплата или что-то им мешает? Ведь они же тоже начинают свое гнездышко строить, самостоятельными хотят быть.