Смотрят не только на невесту, но и на родителей. Можно ли судить о человеке по его семье?
Молодая семья. Взаимоотношения между сватами – родителями молодоженов – очень сильно влияют на формирование климата в доме и начало семейной жизни. О том, как создать гармоничный союз между родственниками, и что делать, если возникают определенные проблемы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, до сих пор сохранилось предубеждение, что родители жениха или невесты смотрят не только и не столько на саму невесту, но еще и на родителей – из какой семьи. Якобы тогда понятно, какое воспитание, обеспечение у человека. Светлана, как вы считаете, насколько верно и современно сегодня смотреть и судить о человеке по его семье?
Светлана Климович, директор Новинского СДК Березинского района:
Вообще, конечно, это предрассудки, потому что это не самое главное. Если люди любят друг друга, просто должны на протяжении всего своего союза пронести это чувство, которое их соединило.
Наталья Надольская:
Подождите, я как будущая свекровь и теща – мне, например, совсем не все равно, кто будут родители моих будущих родственников.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Из какой семьи, конечно.
Наталья Надольская:
Может быть, где-то предвзятое отношение. Мне тоже с ними общаться всю жизнь.
Светлана Климович:
Если ваш ребенок очень любит и говорит, что без него жить не может и это его, разве вы будете смотреть на родителей, если у них маленькая зарплата или что-то им мешает? Ведь они же тоже начинают свое гнездышко строить, самостоятельными хотят быть.
Денис Северов, магистр психологии:
Нет, я думаю, что здесь Наталья говорит не о том, сколько денег получают родители, а о том, какая атмосфера царит в семье. Возможно, это абьюз, насилие эмоциональное, физическое или, возможно, это какие-то зависимости.
Быть честными друг перед другом. В чем секрет семейного счастья – подробнее здесь.