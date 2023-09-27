Не просто спорт, а стратегия. Делимся секретами, которые помогут в фехтовании

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Бой с тенью или игра на выживание для настоящих стратегов? Ответ: и то, и другое. Убедитесь сами. Зрелищный мастер-класс по фехтованию прямо сейчас. На острие сабли. Фехтование – настоящий боевой танец, где ритм задают звенящие в воздухе шпаги. Каково это – искусно владеть холодным оружием – знают рыцари XXI века, познакомимся с бравыми воинами в белом. В средние века шпага была неотъемлемой частью гардероба любого джентльмена. Современные мушкетеры тоже не отстают от моды, как и раньше участвуют в поединках и завоевывают сердца прекрасных дам.

Игорь Ясюкевич, директор клуба по фехтованию:

Запрещено неуважительное отношение к сопернику, судьям, какие-то моменты технические: это поворот спиной к сопернику, участие невооруженной руки, направлять оружие на человека без маски. В старину в тренировочных поединках тупой наконечник шпаги мазали углем или краской, чтобы отпечатывать места попадания. Традиционно костюмы белые. Ловкость и быстрота реакции, настойчивость и сила воли – ваши главные помощники. Не зря фехтование называют шахматами в движении. Игорь Ясюкевич:

Фехтование подразумевает стратегическое планирование, на дорожке спортсмен решает очень много задач, связанных с умственной деятельностью. Глаза наблюдают, рука делает, мозг рассуждает. Нужно планировать на несколько ходов вперед. Чем выше уровень фехтовальщика, тем выше интеллектуальная работа. И основная нагрузка идет на ноги, потому что успешность фехтовальщика зависит от его передвижения по дороге. Фехтовальный костюм сделан из очень прочной ткани. Исключает вариант проникновения.

Пора и нам примерить стильную униформу. Игорь Ясюкевич:

Рука вооруженная от бедра, сзади расслабляем. Здесь характерный изгиб, указательный до упора, большой сверху. Работает одна рука. Чтобы укол загорелся, достаточно легкого касания. Выпрямляем руку и полностью фиксируем на изгибе, мы в фехтовальной стойке. Укол, подержали, назад. Повращали, уменьшаем амплитуду. Маски надеты. Добро пожаловать на поле боя.