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Новости по тегу #Елена Отливанчик

Как чрезмерное похудение влияет на женское здоровье – объяснила врач-эндокринолог
05 ноября 2025 16:10

Как чрезмерное похудение влияет на женское здоровье – объяснила врач-эндокринолог

Детское ожирение! Как научить ребёнка правильно питаться – разговор с эндокринологом
24 сентября 2025 08:00

Детское ожирение! Как научить ребёнка правильно питаться – разговор с эндокринологом

Курсы лекций помогут развенчать мифы о заболевании. Что нужно знать больным сахарным диабетом?
10 июня 2021 09:47

Курсы лекций помогут развенчать мифы о заболевании. Что нужно знать больным сахарным диабетом?