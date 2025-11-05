Новости по тегу #Елена Отливанчик

«В условиях дефицита нарушается работа, с одной стороны, гипоталамо-гипофизарной оси, с другой стороны, снижается количество эстрогенов».
В Беларуси каждый четвертый ребенок страдает от ожирения. Как это предотвратить и справиться с проблемой, рассказала заместитель главврача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра.
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