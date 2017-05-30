Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о загородных лагерях. Готовы ли там встретить ребят и что сделано, чтобы летние каникулы прошли для детей с пользой и интересно? Об этом рассказал начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович.

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