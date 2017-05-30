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Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»

30 мая 2017 16:48
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Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о загородных лагерях. Готовы ли там встретить ребят и что сделано, чтобы летние каникулы прошли для детей с пользой и интересно? Об этом рассказал начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович. 

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# общество # Детские лагеря в Беларуси

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Оздоровительные лагеря Минской области: как найти информацию о них?
30 мая 2017 16:48

Оздоровительные лагеря Минской области: как найти информацию о них?

40 детей с сахарным диабетом попадут на оздоровление за счёт бюджета в 2017 году
30 мая 2017 16:47

40 детей с сахарным диабетом попадут на оздоровление за счёт бюджета в 2017 году

«Порядка 490 рублей в смену»: названы цены на путёвки в детские оздоровительные лагеря
30 мая 2017 16:47

«Порядка 490 рублей в смену»: названы цены на путёвки в детские оздоровительные лагеря