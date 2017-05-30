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40 детей с сахарным диабетом попадут на оздоровление за счёт бюджета в 2017 году

30 мая 2017 16:47
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Новости Беларуси. Об увеличении мест для детей-диабетиков рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Есть сложности в оздоровлении и даже в санаторно-курортном лечении детей, больных сахарным диабетом. И мы приняли решение оздоравливать такую категорию детей. Уже 3 года оздоравливаем. В прошлые годы – по 30 детей с сопровождением.

В этом году приняли решение на 10 детей увеличить количество.

И будем 40 детей с сопровождающими оздоравливать в санатории «Пралеска». Все расходы на оздоровление детей и сопровождение родителей взял на себя городской бюджет. 

Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»

# Детские лагеря в Беларуси

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