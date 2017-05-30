40 детей с сахарным диабетом попадут на оздоровление за счёт бюджета в 2017 году

Новости Беларуси. Об увеличении мест для детей-диабетиков рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Есть сложности в оздоровлении и даже в санаторно-курортном лечении детей, больных сахарным диабетом. И мы приняли решение оздоравливать такую категорию детей. Уже 3 года оздоравливаем. В прошлые годы – по 30 детей с сопровождением.

В этом году приняли решение на 10 детей увеличить количество.

И будем 40 детей с сопровождающими оздоравливать в санатории «Пралеска». Все расходы на оздоровление детей и сопровождение родителей взял на себя городской бюджет.