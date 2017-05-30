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Два детских лагеря закрыли, но открыли новый: где летом смогут отдохнуть юные минчане?

30 мая 2017 16:45
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Новости Беларуси. Сколько лагерей примут детей в 2017 году, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
В этом году у нас открывается 32 загородных оздоровительных лагеря. К сожалению, два оздоровительных лагеря, по объективным причинам, не будут открыты в этот год. Но мы для того, чтобы сохранить объёмы оздоровления детей, по прошлогодним оценкам, открыли новый оздоровительный лагерь.

И, кроме этого, в трёх оздоровительных лагерях мы открываем дополнительные смены для оздоровления детей.

И, таким, образом, мы сохраняем объёмы оздоровления детей.

Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»

# общество # Детские лагеря в Беларуси

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