Два детских лагеря закрыли, но открыли новый: где летом смогут отдохнуть юные минчане?

Новости Беларуси. Сколько лагерей примут детей в 2017 году, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

В этом году у нас открывается 32 загородных оздоровительных лагеря. К сожалению, два оздоровительных лагеря, по объективным причинам, не будут открыты в этот год. Но мы для того, чтобы сохранить объёмы оздоровления детей, по прошлогодним оценкам, открыли новый оздоровительный лагерь.

И, кроме этого, в трёх оздоровительных лагерях мы открываем дополнительные смены для оздоровления детей.

И, таким, образом, мы сохраняем объёмы оздоровления детей.