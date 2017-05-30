Новости Беларуси. Как обеспечат безопасность детей во время отдыха в лагерях, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

К каждому оздоровительному лагерю будет прикреплён сотрудник ГУВД. В некоторых оздоровительных лагерях, а у нас есть, допустим, самый крупный лагерь в стране на 1080 мест – там, конечно одним представителем ГУВД не обойдёшься. Кроме того, буквально по несколько раз в смену будет проводиться мониторинг в составе членов комиссии из представителей различных комитетов и служб.

Особо пристальное внимание, конечно, будет уделено пищеблокам.

Потому что, сами представляете: лето, жаркая пора – и вот этот объект должен быть на самом строгом контроле.