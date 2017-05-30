«Порядка 490 рублей в смену»: названы цены на путёвки в детские оздоровительные лагеря

Новости Беларуси. Во сколько обойдётся отдых ребёнка, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Средняя цена путёвки у нас в этом году в загородный оздоровительный лагерь составит где-то, порядка 490 рублей в смену. Смена у нас 18-21 день. В основном, 18 дней.

Причём, дотация на удешевление путёвки составляет в этом году 175 рублей.

То есть, получается, что от суммы стоимости путёвки мы отнимаем государственную дотацию. Ну, и плюс – для работников бюджетной сферы принято решение Минским городским Советом депутатов удешевить стоимость путёвки до 86 рублей включительно.

Олег Степанюк, СТВ:

Есть ли льготные категории, которые могут получить путёвку по более низкой цене?

Валерий Нафранович:

Дети-сироты, дети, которые находятся под опекой, дети-инвалиды. Мы каждый год направляем на оздоровление и увеличиваем количество таких деток, стараемся, чтобы больше их отдохнуло в лагерях. В этом году порядка 1900 детей-сирот и находящихся под опекой пройдут оздоровление в наших оздоровительных лагерях. 1500 детей-инвалидов.