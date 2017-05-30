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Оздоровительные лагеря Минской области: как найти информацию о них?

30 мая 2017 16:48
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Новости Беларуси. Где в Интернете создана база данных детских лагерей, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
На страничке Мингорисполкома необходимо зайти в рубрику «Власть», «Республиканские органы управления» и наша страничка, Минского городского управления Республиканского центра – есть список оздоровительных лагерей, где указаны контактные телефоны, с кем связаться, цены, наличие путёвок на этот летний оздоровительный период. То есть, вся полностью информация. 

Детские лагеря – цены, условия проживания, безопасность: «Большой город»

# общество # Детские лагеря в Беларуси

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