Оздоровительные лагеря Минской области: как найти информацию о них?

Новости Беларуси. Где в Интернете создана база данных детских лагерей, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

На страничке Мингорисполкома необходимо зайти в рубрику «Власть», «Республиканские органы управления» и наша страничка, Минского городского управления Республиканского центра – есть список оздоровительных лагерей, где указаны контактные телефоны, с кем связаться, цены, наличие путёвок на этот летний оздоровительный период. То есть, вся полностью информация.