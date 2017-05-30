Как и что проверяют в детских лагерях перед открытием?

Новости Беларуси. Насколько тщательно проводят проверки, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

С учётом того, что в лагерях будут дети, должны быть созданы все условия для безопасного пребывания, проверяется всё. Это и как организована будет охрана, это и противопожарная безопасность. Это, непосредственно, санитарно-гигиенические требования и выполнение их к пищеблоку. Это условия проживания, условия для приёма пищи, условия для отдыха, культурных мероприятий, умывания. То есть, все-все-все буквально аспекты, которые будут присутствовать в жизни ребёнка на этот период. Накануне летней оздоровительной кампании, согласно решению Мингорисполкома, был создан штаб по проведению летней оздоровительной кампании, в который вошло очень много специалистов разных направлений. В комиссию входят представители ГУВД, МЧС, городского центра гигиены, комитета по образованию, комитета по здравоохранению, нашего городского управления по оздоровлению.

И не всегда с первого раза комиссия принимает лагерь.

Где-то повторная обработка проводится от клещей, где-то повторные сдаются анализы воды, где-то что-то не подкрашено, где-то там неполадки с сантехникой – это всё устраняется, и только тогда комиссия ставит последнюю точку и ставит подпись. Без паспорта готовности лагерь к открытию допущен не будет.