«Жену на руках уже носит». Как профилактика домашнего насилия помогает избавиться от скандалов в семье
«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.
Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.
В ОПОП № 410 Октябрьского района очень ждут решения. Помещение скромное. Тут лучше, что называется, увидеть.
4-5 сотрудников здесь работают постоянно, а на заседания еще приезжают люди, плюс где-то нужно разместить граждан.
Александр Сазановец, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 410 Октябрьского района Минска:
Требуется ремонт, увеличение площади. Сегодня здесь порядка 4-5 сотрудников РУВД находятся, плюс, представляете, приходит нас 9. Из расчета 15 человек. И когда мы рассматриваем человека, упреждая его жизненную проблему, спасаем его от тюрьмы, глядя на наше количество, человек уже теряется. А хотелось бы полного общения для раскрытия человеческой проблемы и подтверждения фактов, чем мы можем человеку помочь. Не напугав его количеством людей в маленьком, стесненном помещении.
Работа у них, мягко говоря, не из легких. Игорь в своем деле работает уже 18-й год. И на своем пути пришлось повидать всякое. Конечно, как признается мужчина, самое главное в его работе – помочь людям.
Игорь Филатов, старший участковый Октябрьского РУВД Минска:
Были случаи, когда даже если они, граждане, примирялись... Есть у нас семейство: муж и жена, ребенок. Он выпил, приревновал, начали буянить, после того он уже полгода шелковый. Когда замаячила перспектива три месяца по Уголовному кодексу отсидеть ареста – самое тяжкое наказание по санкции данной статьи, жену на руках носит. Были случаи, что и супруга любимому периодически причиняет телесные повреждения. Как любой человек, который достиг результата, выполнил качественно работу, конечно, моральное удовлетворение, что я не зря сюда пришел, взял этот объем работы, спас, может быть, человеческую жизнь, семью.
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Страница под номером 328. Истории тех, кто сошёл с правильного жизненного пути