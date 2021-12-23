«Жену на руках уже носит». Как профилактика домашнего насилия помогает избавиться от скандалов в семье

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

4-5 сотрудников здесь работают постоянно, а на заседания еще приезжают люди, плюс где-то нужно разместить граждан.

Александр Сазановец, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 410 Октябрьского района Минска:

Требуется ремонт, увеличение площади. Сегодня здесь порядка 4-5 сотрудников РУВД находятся, плюс, представляете, приходит нас 9. Из расчета 15 человек. И когда мы рассматриваем человека, упреждая его жизненную проблему, спасаем его от тюрьмы, глядя на наше количество, человек уже теряется. А хотелось бы полного общения для раскрытия человеческой проблемы и подтверждения фактов, чем мы можем человеку помочь. Не напугав его количеством людей в маленьком, стесненном помещении.

Работа у них, мягко говоря, не из легких. Игорь в своем деле работает уже 18-й год. И на своем пути пришлось повидать всякое. Конечно, как признается мужчина, самое главное в его работе – помочь людям.