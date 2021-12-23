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«Жену на руках уже носит». Как профилактика домашнего насилия помогает избавиться от скандалов в семье

23 декабря 2021 18:59
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«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

«Жену на руках уже носит». Как профилактика домашнего насилия помогает избавиться от скандалов в семье-1

В ОПОП № 410 Октябрьского района очень ждут решения. Помещение скромное. Тут лучше, что называется, увидеть.

«Жену на руках уже носит». Как профилактика домашнего насилия помогает избавиться от скандалов в семье-4

4-5 сотрудников здесь работают постоянно, а на заседания еще приезжают люди, плюс где-то нужно разместить граждан.

«Жену на руках уже носит». Как профилактика домашнего насилия помогает избавиться от скандалов в семье-7

Александр Сазановец, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 410 Октябрьского района Минска:
Требуется ремонт, увеличение площади. Сегодня здесь порядка 4-5 сотрудников РУВД находятся, плюс, представляете, приходит нас 9. Из расчета 15 человек. И когда мы рассматриваем человека, упреждая его жизненную проблему, спасаем его от тюрьмы, глядя на наше количество, человек уже теряется. А хотелось бы полного общения для раскрытия человеческой проблемы и подтверждения фактов, чем мы можем человеку помочь. Не напугав его количеством людей в маленьком, стесненном помещении.

Работа у них, мягко говоря, не из легких. Игорь в своем деле работает уже 18-й год. И на своем пути пришлось повидать всякое. Конечно, как признается мужчина, самое главное в его работе – помочь людям.

«Жену на руках уже носит». Как профилактика домашнего насилия помогает избавиться от скандалов в семье-10

Игорь Филатов, старший участковый Октябрьского РУВД Минска:
Были случаи, когда даже если они, граждане, примирялись... Есть у нас семейство: муж и жена, ребенок. Он выпил, приревновал, начали буянить, после того он уже полгода шелковый. Когда замаячила перспектива три месяца по Уголовному кодексу отсидеть ареста самое тяжкое наказание по санкции данной статьи, жену на руках носит. Были случаи, что и супруга любимому периодически причиняет телесные повреждения. Как любой человек, который достиг результата, выполнил качественно работу, конечно, моральное удовлетворение, что я не зря сюда пришел, взял этот объем работы, спас, может быть, человеческую жизнь, семью.

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# Насилие # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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