«Новогодний подарок для всех». В Гродненской области после капитального ремонта открылась школа

Новости Беларуси. Большие и маленькие подарки для юных жителей Свислочского района. Школьники в агрогородке Порозово теперь в равных условиях с городскими детьми – там открыли после капитального ремонта здание школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Галины Буро.

Под хруст ножниц и с легкой руки строителей – обновленная школа в Порозово открыла свои двери. Чуть больше полугода капитального ремонта – событие значимое, ведь это первое серьезное преображение больше чем за три десятка лет. Цена вопроса – около 800 тысяч рублей от Международного банка реконструкции и развития и местного бюджета.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Школа совершенно иной, мне кажется, очень привлекательный облик приобрела. Наша задача, власти, как раз таки и заключается в том, чтобы такими поступками, такими действиями заявлять о себе и делать в данном случае пребывание педагогического, ученического коллективов более комфортным.

Девятиклассник Иван Карпович вместе с мамой Оксаной – по совместительству учителем белорусского языка и литературы – каждое утро вместе пересекают порог школы. Признаются, теперь непривычно – под ногами уже не деревянный пол, а современная плитка.

Оксана Карпович, учитель Порозовской средней школы:

Конечно же, это такой новогодний подарок для всех нас. Все классы такие обновленные, новые. Конечно же, это все поднимает настроение и дает такой стимул, может быть, даже детям к получению новых знаний.

Для небольшого агрогородка Порозово обновленная школа – подарок под елочку. Здесь и эстетика – стены заиграли новыми красками, и энергосбережение – поставили около 200 новых окон, и безопасность – появилась автономная пожарная система и пути эвакуации из негорючих материалов. А еще безбарьерная среда – теперь ко входу в школу ведет пандус с тактильной плиткой. Это не столько для сотни учеников, сколько для местных жителей, ведь школа еще и социально-культурный центр для всего агрогородка.

Галина Буро, корреспондент:

Компьютерный класс – еще один подарок детям, только уже от Совета Республики. 10 новых компьютеров, здесь будет проходить урок информатики.

Не с пустыми руками пришли и представители местной власти. Сертификат на новую мебель для столовой, ее, кстати, уже привезли. Школьный обед теперь вдвойне вкусней.