«Детки сами обращаются». Как информация о педофилии поступает к правоохранителям?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья. Юлия Бешанова, ведущая:

Как в основном информация о педофилах попадает в правоохранительные органы? Понятно, соцсети.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Не совсем так. С одной стороны, это целенаправленная работа правоохранительных органов по получению такой информации. У нас достаточно широкий оперативно-розыскной инструментарий в этой части: специальное программное обеспечение, методики. Мы специально обучаем сотрудников, как осуществлять поисковые мероприятия в Сети, проверять эту информацию. Юлия Бешанова:

Вы говорили, что Сеть огромная, и внедриться во все ветки… Геннадий Казакевич:

Но есть другие формы. Мы можем определить потребителей детского порноконтента. Юлия Бешанова:

И это будет первый звоночек, чтобы вы пристально на него смотрели?

Геннадий Казакевич:

Точно так, в том числе и через торренты. Мы понимаем, что само потребление детского порно, коллекционирование, скачивание из Сети и так далее – это уже звоночек. То есть психически здоровый человек не будет развиваться в этом направлении. Это одно направление. Другое: значительную часть информации мы получаем из органов здравоохранения и органов образования. Я уже говорил, что у нас очень тесный контакт, мы все понимаем, что любая информация даже о возможном сексуальном насилии в отношении ребенка – это не просто звоночек, это направление к действию. И здесь нет каких-то проволочек, сроков и так далее. Даже если эта информация потом не подтвердится, но мы будем спокойны в том, что мы ее проверили. В некоторых случаях детки сами обращаются. Либо обращаются по месту жительства, либо обращаются в школах очень часто, то есть доверяют своим преподавателям, школьным психологам, а те уже незамедлительно сообщают нам. Некоторая информация приходит от наших зарубежных коллег. И здесь нет места каким-то национальным ограничениям, каким-то вещам, связанным с санкциями и так далее, потому что любой правоохранитель понимает, что педофилия – это безусловное зло, с которым нужно бороться. Соответственно, такую информацию мы тоже принимаем. Когда у нас появляется информация о педофилах, которые находятся за рубежом, в том числе и потребители, мы такой информацией обмениваемся.