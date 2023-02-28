Случается, что молчат годами. Психиатр-нарколог о детях, пострадавших от насилия

Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья:

Работают врачи, психологи.

Юлия Бешанова:

Дети открываются, говорят? Это сложная тема.

Александра Кучинская:

Скажу из личной практики, дети очень боятся открываться на эту тему. Им кажется, что их будут за это ругать, им кажется, что они виноваты в этом. Дети достаточно часто скрывают. В моей практике был такой случай, когда ребенок признался путем хитрых наших врачебных разговоров с ним, мама вообще была не в курсе о данном факте.

Юлия Бешанова:

Случается же, что дети годами молчат?

Александра Кучинская:

Безусловно, это может быть не год и не два. Это может быть на протяжении нескольких лет. Может быть тогда, когда человек уже вырастет, у него появляется критика, что с ним происходило. Не стоит забывать, что прежде всего это травматический фактор для ребенка. Это преступление над личностью. Никто не исключает, что данный человек может в дальнейшем иметь такие же проблемы.