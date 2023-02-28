Что делает белорусская милиция, чтобы искоренить педофилию? Рассказали о профилактике

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья. Юлия Бешанова, ведущая:

Вы говорили, что главное – такое преступление предупредить. Как ведется профилактическая работа? В школе же тоже непросто на эту тему завести разговор.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Давайте начнем с характеристики проблемы как таковой. Мы поговорили про правоохранительный аспект, про медицинский аспект, но есть еще и социальный аспект. Проблема педофилии – это социальная проблема, можно назвать ее социальной болезнью. Если общество не будет об этом говорить, если мы всем миром не будем этому противодействовать, одними милицейскими методами эту проблему не решишь. Этот риск не минимизируешь. Поэтому мы пошли по такому пути: в стране формируются двухлетние планы по противодействию педофилии. Очередной такой план уже разработан, находится в стадии подписания. Мы формируем совокупные усилия не только госорганов, но еще и гражданского общества по противодействию этому злу. Указаны конкретные мероприятия, профилактика и предупреждение являются частью такой профилактической предупредительной деятельности.