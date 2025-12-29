Лукашенко: Беларусь всегда сильна традициями, одна из них – новогодние поздравления детей

Каждая страна сильна своими традициями, а в Беларуси одна из давних очень хороших традиций – поздравлять детей с новогодними праздниками. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие в благотворительном мероприятии во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная елка страны – центральное событие Республиканского благотворительного марафона «Наши дети», который ежегодно объединяет тысячи ребят и наполняет предпраздничные дни атмосферой заботы и тепла.

Сегодня во Дворце Республики собрались около 2400 юных белорусов из всех регионов. Это ребята из многодетных семей и те, кто остался без родительской заботы, а также кадеты, активисты, отличники учебы. Даже в самый напряженный период – в канун Нового года – Александр Лукашенко находит время для того, чтобы лично поздравить юных белорусов с наступающим праздником. Этот год не стал исключением. Обращаясь к молодому поколению, Президент Беларуси напомнил, что именно традиции формируют силу государства. Благотворительный марафон «Наши дети» – яркое тому подтверждение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Страна всегда сильна традициями. Если есть традиции, значит, есть страна. Значит, есть некая особенность этой страны. Этими особенностями, традициями наша страна не похожа на других. У нас давным-давно родилась очень хорошая традиция – в эти предновогодние праздники приветствовать вас, малышей, взрослых людей, ваших учителей, воспитателей, родителей, – всех, у кого есть маленькие детишки и кто причастен к воспитанию детей. Хорошая традиция – поздравлять наших детей, бывать у детей. Особенно у тех, кто в этом очень-очень нуждается. Хотя нет в стране тех детей, в мире нет тех детей, которые бы не нуждались во внимании и тех подарках, которые мы дарим нашим детям. Многим из тех, кто сегодня приехал во Дворец Республики, пришлось рано повзрослеть. Эти дети особенно нуждаются во внимании. И важно отметить: в стране созданы все условия для их поддержки. Главный посыл, который адресовал Президент Беларуси: для каждого ребенка важно хорошо учиться, а в будущем – трудиться.