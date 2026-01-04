Игра в одни ворота – рассказываем о «Тайном Санте» от мошенников

Новогодние праздники для многих повод расслабиться. Но только не для правоохранителей, которые уже отчитались, что обеспечили безопасность в новогоднюю ночь – за это им спасибо. Усиление не снимают. Продолжают следить за тем, как разворачиваются события, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В том числе на дорогах. Во всех регионах будет работать спецподразделение «Стрела». Запланированы специальные рейды «Фильтр» и «Паутина». Действительно, иногда праздники приносят весьма неприятные сюрпризы. Это случается из-за того, что звезды так сошлись: и цейтнот по времени, и многозадачность, везде успеть, начатое завершить, и нервы не выдерживают.

А для мошенников это лучшее время для маневра. Мы склонны верить в чудеса. Особенно накануне праздников. Это нормально. Но мошенники пользуются случаем и наживаются на доверчивости и искренности. А интернет для этого самое что ни на есть подходящее место. Как работает экономика лайка – расскажет Глеб Прокофьев.

Пока одни загадывают желания в ту самую волшебную новогоднюю ночь, другие свои мечты превращают в прибыльный бизнес. Сотни постов во всех соцсетях. Здесь и трогательные истории «в ожидании чуда», и просто просьбы «скинуть хоть пару рублей на мечту». Без всякого стеснения и угрызений совести. Схема простая, но очень эффективная. Новый год ведь время чудес. Но, как оказалось, еще и охоты на наши кошельки.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Раньше, чтобы собрать деньги на мечту, нужно было как минимум выйти на улицу и взять с собой гитару. Сейчас же все намного проще – достаточно кнопки «опубликовать». Такое «попрошайничество» прошло ребрендинг – теперь это называется «донат на мечту». Интернет-пользователи просят покрыть ипотеку, деньги на отпуск или просто скинуть на карточку. В чем же психология такой «виртуальной протянутой руки»? Давайте разберемся.

Реальность такова: новогоднее чудо, увы, стало главным инструментом манипуляторов в Сети. Даже на первый взгляд безобидный и знакомый всем «Тайный Санта» некоторых особо доверчивых подвел. Соцсети заполонили рилсы и ветки с якобы заманчивым предложением – выложить номер банковской карты и ждать новогоднего чуда. А точнее, денежный подарок от незнакомца. И ведь волшебники вроде бы находились – интернет-пользователи делились скриншотами внушительных переводов.

Вот только часто игра оказывалась в одни ворота: деньги участники «Тайного Санты» отправляли, но в ответ лишь тишина и разочарование. Виктория как раз одна из тех, кто в популярном онлайн-флешмобе не нашла своего «Тайного Санту». Классика такой мошеннической схемы.

Виктория Малюшицкая, жительница Минска:

Девушка мне написала лично. Я решила порадовать ее, но, к сожалению, без обмана не обходится. К сожалению, как потом выяснилось, эта девушка обманула очень много из Беларуси девушек. И, думаю, не только из нашей страны. Собственно, я отправила подарок, она благополучно его получила. А в ответ никакого подарка, естественно, не пришло. Психологи такую доверчивость объясняют просто: всему виной праздничная эйфория, которой как раз и пользуются те, чья совесть «ушла на новогодние каникулы». Человек на эмоциях нажимает кнопку «перевести», искренне веря в новогоднее чудо и добрых волшебников. И ведь ход действительно креативный. Под видом праздничной игры злоумышленники получили доступ к личным данным доверчивых пользователей. Как правило, конфиденциальным.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Опубликование в Сети номера карты чревато негативными последствиями. Разместив реквизиты своей банковской карты, вы сможете стать одним из звеньев преступной схемы. При размещении реквизитов банковской карты они могут быть использованы мошенниками для вывода похищенных денежных средств. Любое размещение реквизитов банковской платежной карты небезопасно и может повлечь негативные последствия.