Дети из пробирки не такие талантливые. Мифы и реальность о процедуре ЭКО

Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению не каждая может его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие, и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Эта процедура успешно применяется уже более 45 лет и хорошо изучена. Но для многих эта методика так и осталась покрыта тайной. Чего уже греха таить, вокруг ЭКО сформировалась своя мифология. Например, бытует мнение, что дети из пробирки в будущем могут страдать какими-то генетическими заболеваниями, вообще развиваются хуже и медленнее детей, которые были зачаты естественным путем. Ольга, у этих предрассудков есть основание?
Ольга Косякова, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации:
Нет, большинство предрассудков вообще основаны на невежестве. В принципе, что если ребенок зачат, как бы он ни был зачат, в нем уже есть душа. Какой может быть ребенок без души? Что же касается генетических заболеваний, то для исключения их проводится преимплантационная генетическая диагностика. Чтобы исключить генетические заболевания, например, у тех пар, у которых есть к этому основания, какие-то наследственные заболевания в анамнезе, например. Поэтому рассказать о том, что дети из пробирки не таковы или существует мнение, что они, возможно, не такие талантливые, может быть, не такие успешные – мы не можем судить об этом. Первая женщина родила в 1978 году. Сейчас, допустим, она [Луиза Браун – прим. ред.] работает воспитательницей в детском саду. Кто скажет, что это менее уважаемая и благородная профессия, чем если бы это был великий математик – что-нибудь в этом роде? Нобелевскую премию по медицине за ЭКО вручили в 2010 году, очевидно думали: хороши ли будут эти дети? Все-таки вручили, то есть Нобелевский комитет посчитал, что это прорыв и большое достижение для человечества.
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