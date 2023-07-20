Дети из пробирки не такие талантливые. Мифы и реальность о процедуре ЭКО

Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению не каждая может его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие, и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Эта процедура успешно применяется уже более 45 лет и хорошо изучена. Но для многих эта методика так и осталась покрыта тайной. Чего уже греха таить, вокруг ЭКО сформировалась своя мифология. Например, бытует мнение, что дети из пробирки в будущем могут страдать какими-то генетическими заболеваниями, вообще развиваются хуже и медленнее детей, которые были зачаты естественным путем. Ольга, у этих предрассудков есть основание?