В Беларуси подтвердилась проблема организации реабилитации в медучреждениях – Ирина Абельская
Новости Беларуси. В Беларуси по поручению Президента продолжается мониторинг ситуации в системе здравоохранения. Межведомственная рабочая группа уже проанализировала функционирование и лечебно-диагностический процесс в межрайонных медицинских центрах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они базируются в Борисове, Молодечно и Солигорске. Анализ работы персонала, знакомство с материально-технической базой показали, что не все так гладко. В перечне проблемных моментов – организационно-управленческая работа, то, как распределяется поток пациентов, нехватка кадров и недостаточная цифровизация учреждений здравоохранения.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Подтвердилась еще большая проблема не только на примере Молодечненского и Солигорского районов, но и в целом по всем медицинским учреждениям, которые мы посещали. Это реабилитационное направление: организация и качественное оказание реабилитационных мероприятий как на раннем этапе в стационарах, так и организация поздней реабилитации. И сегодня, наверное, на повестке дня стоят вопросы определения табеля не только оснащенности реабилитационных отделений, но и тех кабинетов, которые обязательно должны быть в составе лечебного учреждения по основным направлениям оказания медицинской помощи.
Перечень замечаний, которые необходимо устранить, – ориентир в работе не только для медицинских учреждений. На помощь должны прийти местные власти. Как и в какие сроки будут устранены недостатки – в каждой ситуации индивидуальный подход. Но медлить никто не собирается. Здоровье людей и доступность медицины – один из приоритетов государственной политики. Межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения после Минской области далее направится в Брестскую и Витебскую.