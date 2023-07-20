В Беларуси подтвердилась проблема организации реабилитации в медучреждениях – Ирина Абельская

Новости Беларуси. В Беларуси по поручению Президента продолжается мониторинг ситуации в системе здравоохранения. Межведомственная рабочая группа уже проанализировала функционирование и лечебно-диагностический процесс в межрайонных медицинских центрах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они базируются в Борисове, Молодечно и Солигорске. Анализ работы персонала, знакомство с материально-технической базой показали, что не все так гладко. В перечне проблемных моментов – организационно-управленческая работа, то, как распределяется поток пациентов, нехватка кадров и недостаточная цифровизация учреждений здравоохранения.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Подтвердилась еще большая проблема не только на примере Молодечненского и Солигорского районов, но и в целом по всем медицинским учреждениям, которые мы посещали. Это реабилитационное направление: организация и качественное оказание реабилитационных мероприятий как на раннем этапе в стационарах, так и организация поздней реабилитации. И сегодня, наверное, на повестке дня стоят вопросы определения табеля не только оснащенности реабилитационных отделений, но и тех кабинетов, которые обязательно должны быть в составе лечебного учреждения по основным направлениям оказания медицинской помощи.