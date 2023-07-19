Бесплодные женщины могут обрести радость материнства. Есть ли минусы в процедуре ЭКО?

Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению, не все могут его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы как человек зрелый и опытный – я понимаю, что в вашей молодости таких чудес медицина не творила. Но вы же наверняка много видели примеров семей, которые распадались, потому что не могли иметь детей. Как вы с высоты своих лет смотрите на то, что происходит сейчас, одобряете ли вы это?

Сергей Войтешонок, против ЭКО:

Я, конечно, ЭКО не одобряю. То, что происходит – конечно, для меня это… Дети должны рождаться – это вмешательство в природу, понимаете? Например, если она сделала ЭКО, одна живет, нет отца. Кто отец? Там за границей столько много. Так там у них уже за границей отец один, отец два. Я не хочу, чтобы у нас это было. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Многие же говорят, что это прогресс, биотехнологический в том числе. Раньше у нас не было такой возможности делать ЭКО – не было его у нас. Сейчас медицина достигла таких высот и возможностей, что могут женщины бесплодные обрести радость материнства. Разве мы можем им в этом отказать? Сергей Парчевский:

Их мужья стать отцом. Сергей Войтешонок:

Радость материнства, да. Где же любовь, чувства? Сергей Парчевский:

Эти люди могут любить друг друга. Почему вы это отрицаете?