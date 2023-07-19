«Скрывают, чтобы не навредить ребёнку». Почему женщины молчат о процедуре ЭКО?

Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению, не все могут его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Многие женщины скрывают, что у них была процедура ЭКО. У меня вопрос, Ольга, к вам как психологу. Почему женщины стесняются, что проводили эту процедуру, скрывают от других – друзей, родителей? В школе никто не должен знать, что это ребенок ЭКО. Откуда этот страх?

Ольга Ероховец, психолог:

Вокруг ЭКО достаточно много мифов, что ребенок не такой, ты не способна сама родить. С этим тяжело жить, действительно тяжело. Для женщины и так был огромный стресс пройти этот путь. Теперь она, наслаждаясь этой радостью материнства – важно, чтобы окружение было тем, которое будет лелеять это счастье. Поэтому многие женщины умышленно это скрывают. Мое личное мнение: зачем об этом рассказывать? Наталья Надольская:

Ладно, скрывают, чтобы не навредить ребенку. Но ведь они скрывают еще и потому что, как будто бы стесняются этого, что я не смогла сама. Мне пришлось обратиться за помощью – значит, я какая-то не такая. Что это за комплекс? Ольга Ероховец:

Да, это основная такая психологическая установка, пунктик, что я не способна сама, как будто я переложу ответственность на кого-то. Мы ведь говорим о том, когда женщина прошла все пути лечения, варианты – у нее нет другого выхода.