«Скрывают, чтобы не навредить ребёнку». Почему женщины молчат о процедуре ЭКО?
Стать мамой – одно из самых заветных желаний женщины. Но, к сожалению, не все могут его осуществить. В Беларуси каждая седьмая пара сталкивается со сложностями в зачатии ребенка, но далеко не для всех это звучит как приговор. О том, можно ли с помощью экстракорпорального оплодотворения вылечить бесплодие и как возраст влияет на успешность его проведения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Многие женщины скрывают, что у них была процедура ЭКО. У меня вопрос, Ольга, к вам как психологу. Почему женщины стесняются, что проводили эту процедуру, скрывают от других – друзей, родителей? В школе никто не должен знать, что это ребенок ЭКО. Откуда этот страх?
Ольга Ероховец, психолог:
Вокруг ЭКО достаточно много мифов, что ребенок не такой, ты не способна сама родить. С этим тяжело жить, действительно тяжело. Для женщины и так был огромный стресс пройти этот путь. Теперь она, наслаждаясь этой радостью материнства – важно, чтобы окружение было тем, которое будет лелеять это счастье. Поэтому многие женщины умышленно это скрывают. Мое личное мнение: зачем об этом рассказывать?
Наталья Надольская:
Ладно, скрывают, чтобы не навредить ребенку. Но ведь они скрывают еще и потому что, как будто бы стесняются этого, что я не смогла сама. Мне пришлось обратиться за помощью – значит, я какая-то не такая. Что это за комплекс?
Ольга Ероховец:
Да, это основная такая психологическая установка, пунктик, что я не способна сама, как будто я переложу ответственность на кого-то. Мы ведь говорим о том, когда женщина прошла все пути лечения, варианты – у нее нет другого выхода.
Наталья Надольская:
Наоборот, надо этим гордиться: посмотрите, какая я сильная, смогла себе позволить.
Ольга Ероховец:
Не каждая на это способна. Это очень сложно. Хочется быстрее забыть тот тернистый путь и остаться в этом счастье, поэтому женщина об этом не говорит. Притом еще мы же знаем, что это достаточно дорогостоящая процедура. У людей вокруг возникает вопрос: «Где ты взяла столько денег?»
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