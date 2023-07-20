Прямой эфир

Бывшего журналиста СТВ Бояровича и его супругу приговорили к 3 годам ограничения свободы

20 июля 2023 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Суд Ленинского района Минска огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего журналиста СТВ Дмитрия Бояровича и его жены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшего журналиста СТВ Бояровича и его супругу приговорили к 3 годам ограничения свободы-1

Им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на три года. Супруги признаны виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Напомним, Бояровичи были задержаны в марте 2023 года и до суда находились в СИЗО.

# Судебная система Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси подтвердилась проблема организации реабилитации в медучреждениях – Ирина Абельская
20 июля 2023 10:36

В Беларуси подтвердилась проблема организации реабилитации в медучреждениях – Ирина Абельская

Бесплатно посещать культурные объекты в Витебске и Орше смогут аккредитованные на II Игры стран СНГ
20 июля 2023 08:19

Бесплатно посещать культурные объекты в Витебске и Орше смогут аккредитованные на II Игры стран СНГ

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром
20 июля 2023 08:09

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром