Бывшего журналиста СТВ Бояровича и его супругу приговорили к 3 годам ограничения свободы

Новости Беларуси. Суд Ленинского района Минска огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего журналиста СТВ Дмитрия Бояровича и его жены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение сроком на три года. Супруги признаны виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Напомним, Бояровичи были задержаны в марте 2023 года и до суда находились в СИЗО.