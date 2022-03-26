Дети Донбасса посетили хоккейный матч с участием Президента Беларуси

Новости Беларуси. Дружина Президента вновь продемонстрировала стабильную сыгранность и высокий уровень мастерства, выйдя в финал Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, среди зрителей были юные жители Донбасса. Они приехали в Беларусь на реабилитацию, залог ее успешного завершения – положительные эмоции, их на матче более чем достаточно.

Это не единственный матч турнира, который прошел 26 марта. В столичном ледовом дворце скрестили клюшки дружины Минской и Брестской областей. Их противостояние уже снискало славу принципиального. В итоге со счетом – 10:5 победили представители центрального региона, а значит, именно они поспорят с командой Президента за право обладать главным трофеем соревнований. Стартовый поединок финальной серии намечен на 2 апреля, второй матч пройдет спустя неделю.