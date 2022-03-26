«Начало проспали – с автобуса». Команда Гомельской области в Минске встретилась с хоккейной командой Президента

Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» прошел матч из серии плей-офф республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент неизменно на льду. В «Олимпик-Арене» прошел матч республиканского любительского турнира. Подробности здесь.

За право сыграть в финале боролись команды Президента и Гомельской области. Первый и четвертый номера в турнирной таблице по итогам матчей регулярной серии.

Евгений Летов, капитан команды Гомельской области:

Команда Президента предложила хорошие скорости, мы где-то немножечко начало проспали – с автобуса. Ничего страшного, мы рассчитываем на хорошую контратаку. В конце вроде сработало большинство, но ненужный голик пропустили в самой концовке периода.