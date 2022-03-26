«Начало проспали – с автобуса». Команда Гомельской области в Минске встретилась с хоккейной командой Президента
Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» прошел матч из серии плей-офф республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент неизменно на льду. В «Олимпик-Арене» прошел матч республиканского любительского турнира. Подробности здесь.
За право сыграть в финале боролись команды Президента и Гомельской области. Первый и четвертый номера в турнирной таблице по итогам матчей регулярной серии.
Евгений Летов, капитан команды Гомельской области:
Команда Президента предложила хорошие скорости, мы где-то немножечко начало проспали – с автобуса. Ничего страшного, мы рассчитываем на хорошую контратаку. В конце вроде сработало большинство, но ненужный голик пропустили в самой концовке периода.
Это не единственный матч турнира, который проходит 26 марта. В 15:00 в минском Ледовом дворце определится еще одна команда-участник финальной серии соревнований. Там скрестят клюшки дружины Минской и Брестской областей. Их противостояние в турнире снискало славу принципиального. 2 апреля пройдет матч за третье место.