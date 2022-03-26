Её зверски пытали, ничего не добившись. За что расстреляли Лизу Чайкину?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Лизы Чайкиной расположена в Заводском районе Минска. Ее протяженность всего 520 метров. Начинается на пересечении с улицей Центральной, идет параллельно улице Мичурина, пересекается с Трудовой и заканчивается перекрестком с улицей Шоссейной. Названа в честь участницы Великой Отечественной войны, партизанки, Героя Советского Союза Елизаветы Ивановны Чайкиной.

Елизавета Чайкина родилась 28 августа 1918 года в деревне Руна Пеновского района Тверской области. Отец был инвалидом Первой мировой, много болел, и все работы по хозяйству вела мама Лизы – Ксения Прокофьевна. Начальная школа в отдаленной деревне впервые открылась в 1928 году. Соответственно, и школьная жизнь для Лизы Чайкиной началась только в 10 лет. Чтобы учиться дальше, надо было ехать в поселок Пено, однако такой возможности не было, и девушка добивалась успехов, занимаясь самообразованием.

В 15 лет Лиза Чайкина становится комсомолкой и заведующей избой-читальней. В те времена такие своеобразные культурные центры работали повсеместно и давали жителям самых глухих деревень возможность не только читать стихи и прозу классиков, но и быть в курсе новостей из жизни страны. Вскоре Чайкина становится секретарем местной комсомольской ячейки, а в 1939-м ее избирают секретарем Пеновского райкома комсомола. В 1941-м Лизу направляют на областные курсы партийных и комсомольских работников в Тверь. У девушки получалось все, за что она бралась, и друзья шутили, что Чайкину ждет большая карьера. К сожалению, все эти планы вмиг разрушила начавшаяся война.

В эти критические для страны дни очень пригодились организаторские способности Лизы. Она участвовала в формировании групп призывников, выступала на митингах и, конечно, сама рвалась в бой. Все комсомольцы, которые не подлежали призыву, ускоренно учились военному делу, готовясь к партизанской войне. Накануне прихода оккупантов в Пено при активном участии Чайкиной был сформирован партизанский отряд из 85 человек, для которого была подготовлена лесная база. Вскоре отряд вошел в состав 2-й особой партизанской бригады. За три месяца деятельности отряд полностью освободил отдаленный район от захватчиков. Партизаны ликвидировали 170 гитлеровцев, в том числе 22 офицера, было уничтожено 58 автомашин, взорвано три больших моста. Партизаны оказали содействие в переброске через линию фронта 150 солдат и командиров Красной Армии, выходивших из окружения. Лиза Чайкина непосредственно участвовала в большинстве боевых операций партизан. Смелая и энергичная комсомолка ходила в разведку, пробиралась в захваченные врагом населенные пункты и добывала ценные разведданные. Она принимала участие в самых смелых и дерзких налетах на фашистские гарнизоны. В одном из боев Чайкина захватила у немецкого офицера очень важные документы и карты. Этот трофей и сейчас хранится в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.

Из воспоминаний офицера разведки Бориса Николаева:

В калининском комсомоле Лиза Чайкина была фигурой весьма заметной. Звали ее ребята просто Чайка. И в самом деле, в характере ее было что-то от этих больших сильных птиц… Ее полрайона в лицо знало, а она хоть бы что, запросто заходила в любую деревню, не таилась. Придет и толкует людям: немец – это ненадолго. Наши вот-вот вернутся, освободят... Сводки информбюро, которые получали по радио, она читала. Сводки эти у нее в тетрадку записаны были. Где добывала – не знаю.

Однажды Чайкина получила задание от командира партизанского отряда пробиться в Пено, разведать численность вражеского гарнизона и местонахождение его штаба. 22 ноября 1941 года Лиза по пути в поселок зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге. Ее заметил бывший кулак и донес фашистам. Гитлеровцы ворвались в дом, расстреляли семью, а Чайкину увезли в Пено. Здесь ее зверски пытали, требуя указать, где находятся партизаны. Ничего не добившись, 23 ноября 1941-го фашисты расстреляли мужественную партизанку.