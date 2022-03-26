«Желаю, чтобы эта традиция сохранилась». Выпускник первого набора суворовцев в Минске напутствовал абитуриентов училища

Александр Судаков, выпускник Минского суворовского военного училища (1960):

Я поступил в Минское суворовское военное училище в первый набор – в 1953 году. Окончил его с серебряной медалью в 1960-м. Училище дает кадетское братство на всю жизнь. Кем бы ты ни был, чем бы ты ни был, если ты закончил суворовское училище, ты друг и брат на всю жизнь. Я желаю, чтобы эта традиция сохранилась навсегда.