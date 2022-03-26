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«Желаю, чтобы эта традиция сохранилась». Выпускник первого набора суворовцев в Минске напутствовал абитуриентов училища

26 марта 2022 16:09
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Новости Беларуси. С мечтой об алых погонах и карьере офицера. Сотни ребят пришли 26 марта на день открытых дверей в Минском суворовском училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошел день открытых дверей – читайте здесь.

«Желаю, чтобы эта традиция сохранилась». Выпускник первого набора суворовцев в Минске напутствовал абитуриентов училища-1

Ребята смогли узнать, что такое настоящее суворовское братство. Некоторых гостей на день открытых дверей привело не желание поступить, а ностальгия по временам учебы.

«Желаю, чтобы эта традиция сохранилась». Выпускник первого набора суворовцев в Минске напутствовал абитуриентов училища-4

Александр Судаков, выпускник Минского суворовского военного училища (1960):
Я поступил в Минское суворовское военное училище в первый набор – в 1953 году. Окончил его с серебряной медалью в 1960-м. Училище дает кадетское братство на всю жизнь. Кем бы ты ни был, чем бы ты ни был, если ты закончил суворовское училище, ты друг и брат на всю жизнь. Я желаю, чтобы эта традиция сохранилась навсегда.

«Желаю, чтобы эта традиция сохранилась». Выпускник первого набора суворовцев в Минске напутствовал абитуриентов училища-7

Прием документов стартует 2 мая. В 2021 году конкурс составил 4 человека на место. После выпуска большинство суворовцев выбирают карьеру в погонах и поступают в Военную академию.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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