Президент неизменно на льду. В «Олимпик-Арене» прошёл матч республиканского любительского турнира

Новости Беларуси. На льду «Олимпик-Арены» прошел матч из серии плей-офф республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право сыграть в финале боролись команды Президента и Гомельской области. Первый и четвертый номера в турнирной таблице по итогам матчей регулярной серии. Стартовую шайбу болельщикам не пришлось ждать долго. На 19-й секунде счет открыл Артем Каркоцкий. А на седьмой минуте шайбу забросил Михаил Грабовский с передачи Александра Лукашенко. Президент неизменно на льду. Позже отличился Андрей Михалев. За полминуты до окончания первого периода хоккеисты Гомельской области забили свою первую шайбу в этой игре. 20 секунд спустя хоккеисты команды Президента сделали счет на табло 4:1.

На льду – игроки, которые в разное время блистали на мировых аренах. На трибунах атмосфера ничем не уступает той, что царит на профессиональных турнирах. Праздник для всех, кто любит хоккей.