«Всё понравилось здесь». В Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. С мечтой об алых погонах и карьере офицера. Сотни ребят пришли 26 марта на день открытых дверей в Минском суворовском училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С мечтой об алых погонах и карьере офицера. Сотни ребят пришли 26 марта на день открытых дверей в Минском суворовском училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчишки, которые грезят поступить сюда, пообщались с командованием, познакомились с бытом суворовцев, побывали в расположении и учебных аудиториях, и поупражнялись в меткости в тире. О буднях абитуриентам и их родителям рассказывали сами воспитанники. Распорядок здесь почти как в армии. Однако помимо военной подготовки, особое внимание уделяется качеству образования. Суворовцы углубленно изучают английский, занимаются спортом и даже учатся вальсировать.
Это очень важно, когда люди служат в Вооруженных Силах. Это очень интересно для меня и, я думаю, для моего поколения тоже.
Это его выбор. Захочет – будет учиться, нет, как нам сказали, всегда сможете уйти. Но я не думаю. Если решится… Все понравилось здесь, очень интересно, мальчики-суворовцы нам все подробно рассказали.
Мы хотим стать суворовцами. Потому что мы, конечно, родились в Гродно, но хотим защищать свою малую родину.
4 часа ехали, чтобы приехать, посмотреть на все и повладеть оружием, хотя бы чуть-чуть.
Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
У нас есть электронный тир, где без затрат боевых патронов суворовцы получают необходимые навыки в прицеливании, выполнении изготовки к стрельбе, в поражении цели. Спортивная база – это вообще особая наша гордость, у нас отдельный спортивный комплекс, где есть залы для всех игровых видов спорта. Поэтому учебно-материальная база в училище богатая, и она позволяет в том числе добиваться таких серьезных результатов в обучении. И самое главное – давать суворовцам кроме общих знаний навыки в военном деле. То в общем-то, для чего они в будущем должны быть предназначены. Потому что мы нацелены, чтобы все наши выпускники пошли учиться и готовиться и стали в будущем офицерами Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Выпускник первого набора суворовцев в Минске напутствовал абитуриентов училища. Подробнее здесь.