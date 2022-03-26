«Всё понравилось здесь». В Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. С мечтой об алых погонах и карьере офицера. Сотни ребят пришли 26 марта на день открытых дверей в Минском суворовском училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчишки, которые грезят поступить сюда, пообщались с командованием, познакомились с бытом суворовцев, побывали в расположении и учебных аудиториях, и поупражнялись в меткости в тире. О буднях абитуриентам и их родителям рассказывали сами воспитанники. Распорядок здесь почти как в армии. Однако помимо военной подготовки, особое внимание уделяется качеству образования. Суворовцы углубленно изучают английский, занимаются спортом и даже учатся вальсировать.

Это очень важно, когда люди служат в Вооруженных Силах. Это очень интересно для меня и, я думаю, для моего поколения тоже.

Это его выбор. Захочет – будет учиться, нет, как нам сказали, всегда сможете уйти. Но я не думаю. Если решится… Все понравилось здесь, очень интересно, мальчики-суворовцы нам все подробно рассказали.

Мы хотим стать суворовцами. Потому что мы, конечно, родились в Гродно, но хотим защищать свою малую родину.

4 часа ехали, чтобы приехать, посмотреть на все и повладеть оружием, хотя бы чуть-чуть.