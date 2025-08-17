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Тищенко: мы идём к многополярности, и Америка к этому тоже идёт – иначе не было бы встречи на Аляске

17 августа 2025 17:13
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Все происходящее на Аляске, где бы ни проходила балансировка миропорядка, нужно оценивать еще и через призму своих национальных интересов. Мы хотим, чтобы наша страна гарантированно была мирной, а пока нет мира в регионе, все зыбко, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Трамп остается американоцентричным президентом. И великая Америка – это не только мерч на его бейсболке, это и его позиция. При этом не забывает намекнуть на свои военные возможности. Встреча на военной базе во время холодной войны, она служила форпостом от внезапного нападения СССР. Сейчас здесь живут, служат и работают порядка 32 тысяч человек. Ну ладно – все для безопасности. Тогда зачем такой импровизированный авиапарад. В воздухе – «самолет-тарелка», и здесь же базируются самые передовые истребители в мире – F-22 Raptor.

Тищенко: мы идём к многополярности, и Америка к этому тоже идёт – иначе не было бы встречи на Аляске-2

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Идем к многополярности, и Америка к этому тоже идет. Иначе не было бы этой встречи, не было бы этих разговоров. Надо понимать, что Украина – это как фон для более важных и значимых отношений и понятий. Поэтому, конечно же, после такого разлада, после такого обнуления все сразу не восстанавливается. Но то, что первый шаг сделан, это уже хорошо.

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# Международная политика

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